لبنان في الصدارة... كم بلغت نسبة استخدام الراشدين لفيسبوك وواتساب؟

نشرت صفحة "World Index" عبر حسابها على "تويتر" أن لبنان أتى في المرتبة الثانية عالميا من حيث إستخدام الراشدين لموقع "فيسبوك" بنسبة 68 بالمئة. وقد حلّ الاردن في المركز الاول بنسبة 71 بالمئة.



وقد تصدر بلد الارز بنسبة 84 بالمئة في إستخدام تطبيق "واتس اب"، وقد برر هذا الرقم بعض اللبنانيين بالقول إن لبنان في الصدارة لأن دقيقة المكالمة الهاتفية غالية الثمن.

Share of adults in each country who use Facebook:

Jordan: 71%

Lebanon: 68%

Venezuela: 64%

Colombia: 63%

Vietnam: 63%

Mexico: 62%

Philippines: 58%

Tunisia: 55%

South Africa: 47%

Kenya: 35%

India: 24%

(Pew Research, 2019)

Share of adults in each country who use WhatsApp:

Lebanon: 84%

Jordan: 78%

Colombia: 71%

Mexico: 67%

S Africa: 57%

Venezuela: 47%

Kenya: 30%

India: 29%

Tunisia: 14%

Philippines: 4%

Vietnam: 2%