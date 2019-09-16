Pea .. سيارة صغيرة بتصميم يُشبه حبة البازلاء

A + A -

يضم عالم السيارات العديد من الطرازات الغريبة والتصميمات غير المألوفة والتي يأتي من بينها سيارة Pea والتي تشبه في لونها وتصميمها الدائري حبة البازلاء.

في 2005 كان الظهور الأول للسيارة الخضراء في إعلان تليفزيوني بعد تصنيعها من قبل شركة بريطانية للتأثيرات البصرية استجابة لطلب شركة أطعمة مجمدة تسمى Bird's Eye بصنع سيارة تجارية. واستمرت شركة Asylum البريطانية 6 أسابيع في بناء وتعديل السيارة التي كانت في البداية ميكروباص صغيراً من فولكس واجن، من خلال تعديل الشاسيه الخاص بها.

وبعد الانتهاء من التصميم النهائي للسيارة، بلغت سرعتها القصوى 80 كم/ س بالرغم من أنها لم تكن تمتلك أي نواقل حركة، كما بلغ وزنها 750 كجم.

مصابيح السيارة الأمامية كانت هي الجزء الوحيد من فولكس واجن الذي تميزت به في تصميمها الخارجي والتي تم استعارتها من طراز بيتل الصغير.