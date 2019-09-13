فضيحة جديدة لفيس بوك.. تسريب بيانات 420 مليون مستخدم

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أفاد تقرير إخباري بأن مئات الملايين من أرقام الهواتف المرتبطة بحسابات فيس بوك وُجدت على الإنترنت، حيث يمكن الوصول إلى أرقام الهاتف واسم المستخدم، بالإضافة إلى تفاصيل إقامته، وجنسه، مع بعض الحسابات، حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وقال موقع "تك كرنتش" التقني إن الخادم المكشوف يحتوي على أكثر من 419 مليون سجل في أكثر من قاعدة بيانات لمستخدمين من مناطق مختلفة حول العالم، وتشمل بيانات 133 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، و 18 مليون في المملكة المتحدة، وأكثر من 50 مليون سجل في فيتنام.

وقال الموقع: إن الخادم غير محمي بكلمة مرور، ويمكن لأي شخص الوصول إلى قواعد البيانات المكشوفة، التي تضم رقم التعريف الشخصي الفريد باللمستخدم على فيس بوك، إلى جانب رقم الهاتف المرتبط بالحساب.

ويُعتقد أن تسريب أرقام هواتف ملايين المستخدمين يعرضهم لخطر المكالمات المزعجة، وإلى هجمات استبدال شرائح الاتصال SIM، التي تخدع شركات الاتصالات وتعطي المهاجم رقم هاتف الضحية، وباستخدام رقم الهاتف، يمكن للمهاجم إعادة ضبط كلمة المرور لأي حساب إنترنت مرتبط به.