«أبل» تكشف في مؤتمرها السنوي اليوم عن ثلاث نسخ من سلسلة هاتفها «آيفون»

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تكشف اليوم شركة «أبل» الأميركية عن طرازات جديد في سلسلة هاتفها الذكي «آيفون»، وذلك من خلال مؤتمرها السنوي في مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية، في الوقت الذي يتوقع أن يطلق عليه «آيفون 11»، كما ينتظر أن تكشف عن ساعة جديدة وأجهزة حاسب آلي محمولة جديدة.



ووفقاً للتسريبات المتداولة فإن تركيز الشركة الأميركية في النسخة الجديدة من «آيفون» سيكون على قدرة الكاميرا مع الاحتفاظ بنفس التصميم، فيما ستكون هناك ثلاث نسخ تتضمن «آيفون11 آر» بشاشة «إل سي دي» وحجم 6.1 إنش و«آيفون11 برو» بشاشة تقنية «أولد» وحجم 5.8 إنش و«آيفون11 برو ماكس» بشاشة تقنية «أولد» وحجم 6.5 إنش. ومن المرجح أن يكون هناك تحسينات في معالج الهاتف وأن يتضمن قدرة أكبر في سرعة انتقال البيانات، ما يرفع كفاءة الجهاز، إضافة إلى قدرة أكبر في خاصة التعرف عن طريق الوجه، وتحسينات في سرعة الشحن، وإضافات في الشحن اللاسلكي؛ حيث يتوقع أن يتضمن «آيفون11» قدرة شحن الأجهزة الأخرى، بما فيها سماعات «آيبود».



ويتوقع أن يقترب سعر «آيفون 11» من سعر «آيفون إكس إس» حيث يبدأ سعره من 1000 دولار تقريباً، في الوقت الذي ينتظر أن يتوفر في الأسواق في 20 من سبتمبر (أيلول) الجاري.



وعلى الرغم من السرية العالية التي تفرضها شركة أبل على جديدها لحين الكشف عنها في المؤتمر فإن الإكسسوارات الملحقة للأجهزة والتي عادة ما تطرح في الأسواق قبل موعد المؤتمر بفترة، تعطي صورة لما سيكون عليه شكل أجهزة «آيفون»؛ حيث تنتشر في مواقع التجارة الأغطية الخاصة بـ«آيفون11» وفقاً للأحجام المسربة. ومن المتوقع أن تشهد النسخة الجديدة خاصية إطالة عمر البطارية عن النسخ السابقة، في حين ستثبت ثلاث عدسات في كاميرا الجهاز في مربع على خلفية الهاتف، وهو ما يعطي صورة أوضح وقدرة أكبر في التصوير، إضافة إلى لقطات أوسع، وهو ما يجعل «آيفون 11»، في الوقت الذي تراهن فيه «أبل» على نظام تشغيلها الجديد «آي أو إس 13» في تقديم القيمة المضافة في الجهاز مع توسيع قدراته لتلبية حاجة المستخدمين.