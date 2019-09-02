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يتم طيّه ويتضمن كاميرا ثلاثية الأبعاد موجهة بالليزر - «أبل» تدشن الجيل الخامس لـ«آي فون 11» بعد أسبوع

2
SEPTEMBER
2019
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بات من المعروف أن «أبل» سوف تميط اللثام عن طراز جديد من هاتف «آي فون» في كوبيرتينو، في 10 سبتمبر (أيلول)، وهو الموعد المتوقع لذلك. مع ذلك لا تتعلق الشائعات الأكثر إثارة بشأن هواتف «أبل» المنتظرة بذلك الطراز تحديداً، الذي من المتوقع أن يطلق عليه «آي فون 11». أكثر الأمور روعة، بما فيها الجيل الخامس من «آي فون»، وأن يتم طيه، ويتضمن كاميرا ثلاثية الأبعاد موجهة بالليزر، لا تزال محفوظة لطراز 2020. حسب ما ذكره موقع «سي نيت».

بحسب سلسلة من التقارير، التي تم نشرها خلال الأشهر القليلة الماضية، وبعضها من مصادر موثوق فيها مثل «بلومبرغ»، ومينغ تشي كو، المحلل بشركة «أبل»، وأخرى ضعيفة مثل مسربي موقع «تويتر»، ومروجي الشائعات، أنه سوف يشبه «آي فون 2019» «آي فون 2018» بدرجة كبيرة، وإن لم يكن مثله تماماً. يعني ذلك أنه في 10 سبتمبر سوف تحاول «أبل» إثارة شغفنا، من خلال تحديثات إضافية كثيرة، مثل كاميرا أكثر تقدماً، وشرائح ذات سرعات أكبر، والنسخة الثالثة من نظام التشغيل «آي أو إس 13»، وربما ألوان جديدة، منها الأخضر الداكن.

مع ذلك، من المرجح أن يقترب سعر «آي فون 11» من سعر «آي فون إكس إس» حيث يبدأ سعره من 1000 دولار تقريباً. ينبغي ملاحظة أن كل تلك الأمور محضّ تكهنات، نظراً لعدم ردّ الشركة على طلبنا بالتعليق.

على الجانب الآخر، مع عدم إقبال شركة «أبل» على المغامرة خلال العام الحالي، تواصل كل من «سامسونغ» و«غوغل» و«هواوي» تقديم هواتف تلفت الأنظار ومليئة بالخصائص والإمكانات المبتكرة، أي هواتف كثيراً ما تعدّ أرخص من «آي فون»، منيرة بذلك الطريق للجيل المقبل من تكنولوجيا الهواتف المحمولة. بالتأكيد كانت بعض تلك المحاولات أكثر نجاحاً من غيرها، لكن كان المسؤولون التنفيذيون في شركة «أبل» منتبهين، حين دشّنت شركة «سامسونغ» «غالاكسي نوت 10» في 7 أغسطس (آب).

ربما تشجعوا بردّ فعل وسائل الإعلام، التي ركزت على افتقار الهاتف لفتحة خاصة بسماعة الأذن، وهو تحول قامت به شركة «أبل» منذ سنوات. مع ذلك لا يمكن استبعاد «أبل» من السباق أبداً، فرغم تراجع الأرباح، والرياح المعاكسة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، والاستنزاف الإداري، يظل هاتف «آي فون» منتجاً مميزاً عالي الجودة تقدمه علامة تجارية مميزة. وربما تفاجئنا الشركة في 10 سبتمبر بخصائص وإمكانات ثورية أو سمات جمالية مميزة.

الشرق الأوسط
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