”فولكسفاغن“ تستدعي 679 ألف سيارة بسبب مشكلة في الكهرباء

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أعلنت شركة "فولكسفاغن إيه.جي"، الجمعة، أنها "ستستدعي 679 ألف سيارة في الولايات المتحدة، بيعت منذ عام 2011".

ويغطي الاستدعاء طرازات جيتا، وبيتل، وبيتل كونفرتبل، وغولف، وغولف سبورت فاغن، وجي.تي.آي في الفترة من 2011 وحتى 2019.

ولفتت الشركة إلى أن "هذا القرار جاء بسبب وجود مشكلة في الكهرباء قد تؤدي إلى انزلاق السيارة وهي متوقفة".

وأوضحت الشركة أنّ "قد ينزع مفتاح التشغيل بعد التوقف عن الحركة من دون اتخاذ وضع التوقف في السيارة، الأمر الذي يزيد من مخاطر انزلاقها".

واستعادت الشركة سابقاً 33168 سيارة من طرازات غولف سبورت واغن وغولف في تموز/يوليو 2018. ومن خلال اختبارات إضافية، أدركت الشركة أن المشكلة امتدت إلى مئات الآلاف من السيارات الإضافية. وفي هذا الوقت، لم تبلغ الشركة عن أي إصابات أو حوادث متعلقة بهذا العيب.