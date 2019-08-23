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أبرز 7 ميزات في واجهة هاتف "هونر 20" برو للذكاء الاصطناعي

23
AUGUST
2019
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يأتي هاتف (هونر 20 برو) مع واجهة التشغيل مستندة إلى نظام تشغيل (أندرويد 9 باي)، والتي أصبحت أبسط وأكثر سهولة في الاستخدام عن عن سابقاتها، وبفضل اعتمادها على الذكاء الاصطناعي أصبح أداء النظام أقوى والتنقل أسهل مع الوضع البسيط ، لجعل أيقونات التطبيقات أكبر بكثير، مع تبسيط الواجهة وسهولة استخدام الهاتف بيد واحدة.

نستعرض فيما يلي أهم 7 ميزات في واجهة Magic UI 2.1.0 بهاتف هونر 20 برو:

1- ميزة EROFS file system:
تُركز على الأداء والسرعة. حيث تحسن أداء قراءة ذاكرة الوصول العشوائي بمعدل 20%، مع زيادة في سرعة تشغيل التطبيقات بنسبة 10%.

يعمل نظام الملفات الجديد أيضاً على تحسين أداء قراءة البيانات في ظروف انخفاض الذاكرة، وكذلك تحسين أمان ملفات النظام.

2- ميزة تحرير الفيديو بمساعدة الذكاء الاصطناعي:
تتيح ميزة (AI Vlog Editing) تحرير الفيديوهات بسرعة، على غرار ما تقدمه غوغل في تطبيق الصور التابع لها.

3- دعم قياس العناصر في الواقع المعزز:
من خلال توجيه كاميرا هاتفك على أي جسم مادي من حولك ليقوم مستشعر ToF الموجود بالهاتف بقياسها خلال ثوانٍ.

4- ميزة التحويل بين بطاقات SIM تلقائياً:
عند تفعيلها، تقوم تلقائياً بتبديل بطاقة SIM الافتراضية إلى البطاقة الثانية عندما يكتشف الهاتف إشارة ضعيفة.

5- استخدام الكاميرا باحترافية أكبر:
يعمل هاتف هونر 20 برو بمعالج Kirin 980، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي مما يساعد على تحسين تجربة التصوير الفوتوغرافي عندما تختار أفضل الإعدادات، والأوضاع، حسب احتياجاتك.

يمكنك من خلال واجهة المستخدم الجديدة تنشيط وضع Pro أثناء التصوير، أو إنشاء تأثير (بوكيه) Bokeh، أو تفعيل وضع Artist لتحويل صورك إلى صور هزلية، أو المرح مع الواقع المعزز، أو تفعيل الذكاء الاصطناعي.

6- زيادة مستوى الأمان:
يمكنك زيادة مستوى الأمان عن طريق تعيين بصمة أو أكثر لإلغاء قفل الجهاز، كما يمكنك تشفير الصور والصوت والفيديو والملفات الأخرى من خلال تفعيل (File safe)، وكذلك منع بعض التطبيقات من الوصول لبياناتك من خلال تفعيل (قفل التطبيق) App Lock.

7- نقل البيانات بسهولة عبر تطبيق Phone Clone:
إذا كنت تريد نقل بياناتك من هاتفك القديم لهاتف هونر 20 برو الجديد، فيمكنك الاستعانة بتطبيق Phone Clone، حيث يتيح لك نقل جهات الاتصال، والرسائل، والصور، ومقاطع الفيديو، والمزيد من البيانات إلى هاتفك الجديد في غضون لحظات قليلة فقط، ويمكنك تنزيل التطبيق على الجهازين ثم القيام بتحديد البيانات التي تريد نقلها.

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