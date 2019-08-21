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هل يسبب الضوء الأزرق الصادر من الهواتف الذكية والكمبيوتر "عمًى جزئي"؟

21
AUGUST
2019
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يظهر ضوء أزرق يصدر عن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، يسبب أضراراً على صحة الإنسان، لاسيما على العين، ولكن هل يسبب عمى جزئياً بحسب ما زعم البعض؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.


أضرار الضوء الأزرق الصادر من الهواتف الذكية
وزارة الصحة السعودية نفت ما زعمه البعض بأن الضوء الأزرق الصادر من الهواتف الذكية والحواسيب يسبب العمى الجزئي، مؤكدة أنه لا يسبب العمى الجزئي، ولكنه له أضرار على صحة الإنسان.

وعبر صفحتها على تويتر، كشفت وزارة الصحة أن الضرر الذي يلحقه الضوء الأزرق الصادر من الهواتف الذكية والحواسيب بصحة الإنسان، مشيرة إلى أنه يتسبب في جفاف العين وحدوث رؤية ضبابية والشعور بالتعب وإجهاد العين.


أضرار الضوء الأزرق الصادر من الكمبيوتر
وأوضحت الوزارة أن هناك دراسات طبية قد أشارت إلى أن العين تقوم بالرمش حوالي 15 مرة في الدقيقة، ولكن هناك دراسات حديثة كشفت مؤخراً عن أن العين ترمش من النصف إلى الثلث أثناء استخدام الكمبيوتر والهواتف الذكية.

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