living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

“أبل” توضح سبب رسالة التنبيه “المزعجة”

15
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بادرت شركة “أبل”، إلى تقديم توضيحات، بعدما تعرضت لانتقادات واسعة، مؤخرا، بسبب عرقلة إصلاح البطاريات وتبديلها في هواتف “آيفون” الذكية.

وبحسب موقع “ذا فيرج”، فإن شركة “أبل”، اتهمت بالسعي إلى فرض خيارات باهظة الثمن على مستخدمي “آيفون” الذين يريدون إصلاح مشكل البطارية أو تغييرها.

وأوضحت شركة “أبل”، أنها أضافت رسالة تنبيه إلى نظام التشغيل “iOS” حتى يحذر المستخدم، من باب الحرص على الأمان في الجهاز.

وبموجب هذه التقنية، يصدرُ نظام التشغيل رسالة التنبيه حين يستشعرُ أن البطارية قد جرى استبدالها من قبل جهة لم تحصل على ترخيص “أبل”.

وفي هذه الحالة، يقوم ما يعرف بـ”القفل البرمجي” في الهاتف بعرقلة الوصول إلى بيانات البطارية.

وتعرض هواتف “iPhone XS” و”iPhone XR” و”iPhone XS Max” رسالة تؤكد بأن البطارية بحاجة إلى صيانة في حال لم يجر استبدالها عن طريق “أبل”.

وعقب إصدار هذه الرسالة التنبيهية، يتم منع البطاريات البديل، التي تحتاج إلى مصادقة من شركة “أبل|”.

وأوضح متحدث باسم “أبل”، أن هذه الخاصة تم طرحها في الأصل، عام 2018، لأجل تنبيه العملاء، في حال لم تستطع “أبل” أن تتحقق من تثبيت بطارية جديدة وأصلية، أما الآن فيجري عرض الرسالة لأن الشركة وسعت نطاق خدماتها المعتمدة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout