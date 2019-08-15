“أبل” توضح سبب رسالة التنبيه “المزعجة”

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بادرت شركة “أبل”، إلى تقديم توضيحات، بعدما تعرضت لانتقادات واسعة، مؤخرا، بسبب عرقلة إصلاح البطاريات وتبديلها في هواتف “آيفون” الذكية.

وبحسب موقع “ذا فيرج”، فإن شركة “أبل”، اتهمت بالسعي إلى فرض خيارات باهظة الثمن على مستخدمي “آيفون” الذين يريدون إصلاح مشكل البطارية أو تغييرها.

وأوضحت شركة “أبل”، أنها أضافت رسالة تنبيه إلى نظام التشغيل “iOS” حتى يحذر المستخدم، من باب الحرص على الأمان في الجهاز.

وبموجب هذه التقنية، يصدرُ نظام التشغيل رسالة التنبيه حين يستشعرُ أن البطارية قد جرى استبدالها من قبل جهة لم تحصل على ترخيص “أبل”.

وفي هذه الحالة، يقوم ما يعرف بـ”القفل البرمجي” في الهاتف بعرقلة الوصول إلى بيانات البطارية.

وتعرض هواتف “iPhone XS” و”iPhone XR” و”iPhone XS Max” رسالة تؤكد بأن البطارية بحاجة إلى صيانة في حال لم يجر استبدالها عن طريق “أبل”.

وعقب إصدار هذه الرسالة التنبيهية، يتم منع البطاريات البديل، التي تحتاج إلى مصادقة من شركة “أبل|”.

وأوضح متحدث باسم “أبل”، أن هذه الخاصة تم طرحها في الأصل، عام 2018، لأجل تنبيه العملاء، في حال لم تستطع “أبل” أن تتحقق من تثبيت بطارية جديدة وأصلية، أما الآن فيجري عرض الرسالة لأن الشركة وسعت نطاق خدماتها المعتمدة.