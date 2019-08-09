living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خلل "مروع" في "واتس آب" يعرض رسائلك للخطر

9
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اكتُشف خلل في "واتس آب" يمكن أن يسمح للقراصنة بتصميم أداة تتيح تحرير وتعديل رسائل المستخدمين كما يريدون.
 
وفي مؤتمر أمن الإنترنت Black Hat في لاس فيغاس، أظهر باحثو الأمن السيبراني في Check Point Research كيف يمكن استغلال الخلل، حيث تحدثوا عن أداة تتيح تغيير النص ضمن الرسائل، قبل وصولها إلى المستلم.
 
وتسمح الأداة للقراصنة بتغيير كيفية تحديد مرسل الرسالة، ما يجعل من الممكن إسناد المحتوى إلى مصدر مختلف.
 
ويزعم الباحثون أنه يمكن استغلال الخلل في "واتس آب"، لتجريم شخص ما أو إبرام صفقة احتيالية، بالإضافة إلى القدرة على إنشاء ونشر معلومات خاطئة من مصادر موثوقة.
 
وأبلغت Check Point Research "واتس آب" عن الخلل هذا في نهاية عام 2018، ولكن الشركة المملوكة من قبل "فيسبوك" فشلت في معالجة المشكلة.
 
وفي مدونة خاصة، قال الباحثون: "نعتقد أن نقاط الضعف هذه لها أهمية قصوى وتتطلب الاهتمام". ورفضت "فيسبوك" التعليق على الخلل.
 
ولحسن الحظ، لا ينوي الباحثون إطلاق أداة اختراق "واتس آب" للعموم، حيث أُنشئت لإثارة النقاش. ومع ذلك، ما دام الخلل موجودا، فهناك خطر من قيام المتسللين بإنشاء أدواتهم الخاصة لاستغلال الثغرة الأمنية.
 
 
 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout