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5 خطوات لحماية الخصوصية على إنستغرام

9
AUGUST
2019
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نصحت بوابة حماية المستهلك الألمانية "موبايل زيشر.دي" بالتحقق من خمسة إعدادات بتطبيق إنستغرام عند إنشاء حساب جديد من أجل الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات، نظراً لأن الحسابات الجديدة بتطبيق الصور تكون عامة بدرجة كبيرة.

الرؤية:
يتعين على المستخدم تحديد الأشخاص، الذين يمكنهم رؤية الصور ومقاطع الفيديو الخاصة به، عن طريق بند القائمة (Account Privacy)، وعندئد ستظهر المحتويات للمستخدمين المعنيين.

حالة النشاط
يقوم تطبيق إنستغرام بشكل افتراضي بعرض الحساب، الذي يتابعه المستخدم أو كتب له رسائل، عندما كان فعالا في آخر مرة، ويمكن تعطيل هذه الخاصية عن طريق البنود (Privacy/Activity Status).

التعليقات
إذا رغب المستخدم في تقييد حرية الآخرين في التعليق على الصور أو مقاطع الفيديو، التي ينشرها، فيمكنه القيام بذلك عن طريق بنود القائمة (Privacy/Comments/Allow Comments From).

ويمكن للمستخدم هنا القيام بعدة أمور منها تحديد الأعضاء، الذين يُسمح لهم بالتعليق، بالإضافة إلى أنه يمكن إيقاف التعليقات على بعض الصور، عندما يتم النقر على الثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا، ثم النقر على بند إيقاف التعليقات (Turn off Commenting).

العلامات
إذا قام المستخدم بتحميل صور في تطبيق إنستجرام، فيمكنه وضع علامات على الأشخاص، وبعد ذلك تصل هذه الصورة إلى صفحته الشخصية وتكون ظاهرة للجميع إذا كان الحساب عاما، ويمكن إيقاف هذه الوظيفة عن طريق بنود القائمة (Privacy/Tags/Add Automatically).

جهات الاتصال
لا يكتفي تطبيق إنستغرام بقراءة جهات الاتصال المخزنة على الهاتف الذكي من أجل التعرف على الأصدقاء والمعارف، بل تقوم شبكة التواصل الاجتماعي باستغلال دليل العناوين في أغراض الدعاية والإعلانات، ويمكن للمستخدم تعطيل هذه الوظيفة عن طريق بنود القائمة (Account/Contacts Syncing/Connect Contacts).

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