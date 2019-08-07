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سامسونغ تطلق الجيل الثاني من ساعتها الذكية

7
AUGUST
2019
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كشفت شركة سامسونغ رسمياً عن ساعتها الذكية الجديدة (Galaxy Watch Active 2)، والتي تأتي مع عدد من الترقيات، أبرزها إطار جديد يعمل باللمس مع خيارين للحجم.
ويأتي كل من الإصدارين 40 ميليمتر و44 ميليمتر من بشاشة دائرية من نوع (Super AMOLED) وبدقة 360×360 بيكسل وبقياس 1.2 بوصة لإصدار 40 ميليمتر و1.4 بوصة لإصدار 44 ميليمتر.


وعمدت سامسونغ إلى ترقية الإطار الدوار على الساعة المستخدم للتنقل باستخدام إصدار رقمي جديد، وأصبحت حواف الساعة الآن حساسة للمس، مما يسمح لك باستخدامها كإطار دوار والتنقل ضمن نظام التشغيل على الساعة.
وتقدم سامسونغ ساعة (Active 2) بإصدار ألومنيوم يأتي بثلاثة ألوان هي الفضي والأسود والذهبي الوردي، ومزودة بأحزمة بلاستيكية، إضافة إلى ثلاثة ألوان مماثلة بإصدار من الفولاذ المقاوم للصدأ، إلى جانب الأحزمة الجلدية.
وتُصنف إصدارات الألمنيوم على أنها خفيفة الوزن بمعدل يتراوح من 26 إلى 30 غراماً، مقارنة بالفولاذ المقاوم للصدأ الفائق الجودة الذي يتراوح بين 37 إلى 44 غراماً.


وتتضمن جميع الإصدارات رقاقات (Exynos 9110) من سامسونج، والتي تعمل بتردد 1.15 غيغاهيرتز، وتعمل الساعة بواسطة نظام التشغيل تايزن (Tizen).
ويحتوي طراز 40 ميليمتر على بطارية بسعة 247 ميلي أمبير مقابل بطارية بسعة 340 ميلي أمبير لطراز 44 ميليمتر.
ويتضمن طراز (Bluetooth 5.0) القياسي ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 768 ميجابايت وذاكرة تخزين بسعة 4 غيغابايت، بينما يشتمل طراز (LTE) على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 1.5 غيغابايت و 4 غيغابايت.


ويدعم كلا الطرازين (NFC)؛ و (802.11n Wi-Fi)؛ وأربعة أنواع من دعم خدمات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية (GPS).
وعملت سامسونغ على ميزة تخطيط القلب الكهربائي (ECG)، مثل ساعة آبل الذكية (Apple Watch)، لكن هذه الميزة لن تكون مفعلة عند الإطلاق.
وتقول سامسونغ إن الساعة الجديدة تأتي أيضاً مع أجهزة استشعار صحية جديدة تتيح لها قراءة البيانات بشكل أسرع، حيث يمكن للساعة نفسها تتبع أكثر من 39 تمريناً، ويمكنها تتبع مستويات الإجهاد والضغط في الوقت الفعلي.


ويبدأ سعر إصدار البلوتوث من الساعة من مبلغ 280 دولاراً لنسخة 40 ميليمتر و300 دولار لنسخة 44 ميليمتر، والتي تصل إلى المتاجر بحلول 27 سبتمبر (أيلول).

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