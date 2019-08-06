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كيف تقرأ رسائل "فيسبوك مسنجر" سرا دون علم المرسل؟

6
AUGUST
2019
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يواجه مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك مسنجر" الكثير من الإحراج مع عدم وجود ميزة تتيح قراءة الرسائل دون علم المرسل.

وعلى الرغم من عدم القدرة على إيقاف "إشعارات قراءة الرسالة"، إلا أنه يمكن استخدام حيل معينة للتغلب على ذلك:

- قراءة الرسائل على شاشة الإشعار

يرسل "فيسبوك مسنجر" إشعارات إلى هاتفك عند تلقي رسالة جديدة، تكشف المرسل والمحتوى ما يتيح قراءتها دون فتح تطبيق "مسنجر".

ومع ذلك، تصبح هذه الخدعة أقل فعالية بمجرد تلقي عدد كبير من الرسائل في تتابع سريع. ويمكن أن تحتوي شاشة الإشعارات على عدد معين فقط من الرسائل، وتُلغى الإشعارات القديمة عند تصفية الرسائل الجديدة.

وعندما يحدث ذلك، يمكن تفعيل وضع الطائرة على جهازك لإيقاف قدرة "فيسبوك" على معالجة حقيقة قيامك بفتح الرسالة، لعدم وجود اتصال بالإنترنت. ويجب التأكد من إغلاق التطبيق بعد قراءة الرسالة قبل إلغاء تفعيل وضع الطيران.

- تثبيت برامج الجهات الخارجية

بالنسبة لمستخدمي سطح المكتب، يصبح الأمر أكثر تعقيدا عند محاولة وقف إشعارات قراءة الرسائل في "مسنجر".

وعندما يتعلق الأمر بـ "غوغل كروم"، يوجد بعض الخيارات المتاحة، بما في ذلك فتح علامة تبويب جديدة والنقر على أيقونة "تطبيقات"، حيث يمكن الوصول إلى سوق "كروم" الإلكتروني.

وفي متجر الويب، ابحث عن ملحق "Unseen" واضغط على "إضافة إلى كروم"، لتثبيت الملحق "العبقري" على المتصفح وحظر إشعارات قراءة الرسائل تلقائيا، عند فتح أي رسالة واردة إلى "مسنجر" أثناء استخدام "غوغل كروم".

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