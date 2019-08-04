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هكذا تحول هاتفك القديم إلى "كاميرا مراقبة"

4
AUGUST
2019
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حين نشتري هاتفا جديدا، فإننا نهمل الجهاز القديم في الغالب أو نقوم ببيعه بثمن رخيص، دون أن ندري أنه بوسعنا أن نستفيد منه بعدة طرق، كأن نجعله بمثابة كاميرا مراقبة داخل البيت.

وبحسب موقع "cnet"، فإنه من الممكن أن نحول الهاتف الذكي إلى كاميرا مراقبة، داخل البيت، من خلال الاستعانة بتطبيقات ذكية، دون الاضطرار إلى دفع المال مقابل الاستفادة من هذه الميزة.

وأول ما يتوجب القيام به، في هذه الحالة، هو تنزيل تطبيق "كاميرا المراقبة" على هاتفك، وأغلب التطبيقات تتيح خدمات مثل التخزين السحابي والتسجيل ورصد الحركة وإصدار التنبيهات.


وبعد العثور على التطبيق المناسب لهاتفك، مثل "Alfred" الذي يعمل على هاتفي سامسونغ وآيفون، في الوقت نفسه، ستكون قادرا على الاستفادة من خدمات مهمة، وفي حال أردت دقة أكبر في الصورة، تحتاج إلى الترقية لـ"ألفريد برميوم".

أما الخطوة الثانية، فهي أن تختار المكان الذي تريد مراقبته، فإذا كنت حريصا على تتبع ما يقوم به الابن الصغير، مثلا، بوسعك أن تضعه في الغرفة، أما إذا أردت متابعة ما يجري في عدة أركان من البيت، فأنت تحتاج إلى عدة أجهزة قديمة.


وفي حال أردت أن تلتقط زاوية أكبر، فأنت مطالب بشراء عدسات يمكن تركيبها على الهاتف وسعرها لا يتجاوز 20 دولارا، كما أنه من الأفضل أن تضع الجهاز في وضع آمن حتى لا يسقط وينكسر على الأرض.

ولأن الكاميرا تستهلك طاقة كبيرة، فإنه عليك أن تضمن وصل الهاتف بالشاحن طيلة الأيام وعلى مدار الساعة، للقيام بهذا، ينصح بالاعتماد على "كابلات" يصل طولها إلى 3 أمتار.

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