«فيسبوك» تضيف اسمها إلى «إنستغرام»

A + A -



بدأت شركة فيسبوك الأسبوع الماضي إضافة اسمها إلى اسم تطبيق إنستغرام، وذلك في إحدى المرات التي تكشف فيها للمستخدمين عن ملكيتها لمنصة تبادل الصور الشهيرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه عملاق التواصل الاجتماعي بالعالم مزيداً من المراجعة من قبل الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم من أجل شفافية أكبر فيما يتعلق بممارسات خصوصية البيانات وطريقة عرض فيسبوك للمعلومات الخاصة بالمستخدمين والجهات التي تطلعها على هذه المعلومات.

وعلى الرغم من أن الاسم لم يظهر لجميع المستخدمين بعد، فيمكن رؤية عبارة «إنستغرام من فيسبوك» أسفل صفحة الإعدادات في تطبيق إنستغرام على بعض الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز «نريد أن نكون أكثر وضوحاً بشأن المنتجات والخدمات التي تعد جزءاً من فيسبوك». وسوف تضيف فيسبوك أيضاً اسمها إلى اسم تطبيق «واتساب».

وكانت شركة فيسبوك اشترت إنستغرام عام 2012 وواتساب عام 2014 ويستخدم كل منهما حالياً أكثر من مليار شخص.

وأصبح تطبيق إنستغرام مهماً بشكل خاص في إضافة إيرادات لفيسبوك إذ ظل التطبيق بمنأى إلى حد كبير عن الفضائح المتعلقة بخصوصية الشركة الأم المالكة له، كما أنه يجذب المستخدمين الشبان بمعدل أسرع بكثير علاوة على جذب المزيد من المعلنين.