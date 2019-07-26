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«تجعل إرسال الأموال أسهل بكثير».. واتساب تستعد لإطلاق خدمتها للدفع

26
JULY
2019
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تعتزم شبكة «واتساب» العملاقة في مجال خدمات المراسلة الجمعة إطلاق خدمتها الأولى للدفع في الهند، أكبر سوق لها مع 400 مليون مستخدم.

وجربت الشركة المملوكة لمجموعة «فيسبوك» الخدمة على أكثر من مليون شخص خلال العام الماضي، لكنها علقت إطلاقها تجارياً بانتظار الحصول على موافقة الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الهند.

وقال ويل كاثكارت الرئيس العالمي للشركة في بيان إن خدمة الدفع الجديدة «ستجعل إرسال أموال لشخص ما على واتساب كسهولة إرسال رسالة».

وأضاف «نتشوق لتقديم هذه الخدمة لمستخدمينا في سائر أنحاء الهند هذا العام».

وستصبح الهند بذلك أول دولة تشغل فيها «واتساب» خدمتها للدفع، لكن كاثكارت لم يكشف ما إذا كانت السلطات الهندية قد أعطت موافقتها النهائية.

وأشار الرئيس العالمي للشركة إلى أن هذه الخدمة ضرورية لتسريع الاندماج بالنظام المالي في الهند وإدخال عدد أكبر من الناس في عالم الاقتصاد الرقمي الذي يحقق نمواً سريعاً.

وتعد الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الرئيسة نمواً في العالم، إذ يستخدم عشرات الملايين من سكانها الإنترنت لإجراء معاملاتهم المالية.

وستنافس الخدمة الجديدة من «واتساب» فور إطلاقها خدمات أخرى للدفع الرقمي بينها «غوغل باي» و«أمازون باي».

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