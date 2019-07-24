living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف تطيل عمر البطارية على هاتف "أندرويد"؟

24
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تصاميم الهواتف بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت البطاريات أبرز تلك التغييرات بتحويلها من بطارية قابلة للتبديل، إلى أخرى مدمجة في الجهاز.

وعلى الرغم من أن الهواتف الأحدث أصبحت تحتوي على بطاريات أكبر، إلا أن عمر البطارية ينخفض بشكل كبير بعد بضعة أشهر من الاستخدام.

وأجرى الخبراء عددا من البحوث للوصول إلى حلول لهذه المشكلة بغض النظر عن العلامة التجارية للجهاز، من أجل إطالة عمر البطارية قدر الإمكان، خاصة عندما يبلغ الجهاز من العمر نحو عام أو عامين.

وإذا كنت تواجه هذه المشكلة مع هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل "أندرويد"، فهناك بعض الخيارات التي يمكن اعتمادها بدلا من الاضطرار إلى شراء هاتف جديد، من أجل توسيع نطاق استخدام البطارية:

1- يجب فهم كيفية عمل تقنية Doze لتحسين استهلاك الطاقة في البطارية:

يتأكد وضع Doze، الذي يقدمه نظام تشغيل "أندرويد" في نسخة مارشميلو، من أن التطبيقات الموجودة في هاتفك لا تستخدم طاقة البطارية عندما لا تستخدم الهاتف، ولا يوجد شيء تقوم به لأن هذا الوضع يتم تشغيله تلقائيا عندما يبقى الهاتف دون حراك لمدة زمنية معينة. وفي هذه المرحلة، تُحرم بعض التطبيقات من الوصول إلى الشبكة، وتتوقف مهام المعالجة (مثل البحث عن تحديثات أو الأخبار)، باستثناء لحظات دورية عندما يُسمح لها بالوصول إلى شبكة الإنترنت لبعض الوقت للحصول على التحديثات.

وفي حال كان لديك تطبيق تعتمده في عملك، فيمكن استثناؤه من وضع Doze، عن طريق الانتقال إلى إعدادات الهاتف، ثم اختيار "التطبيقات والإشعارات" (Apps & Notifications)، ثم بعد ذلك، تحديد "خيارات متقدمة" (Advanced)، يليها خيار "الوصول إلى التطبيق الخاص (Special app access)، وأخيرا اختيار "تحسين البطارية" (Battery optimization).

وبعد ذلك، سترى قائمة بجميع التطبيقات التي لم يتم تحسينها لوضع Doze، وهكذا يمكن تحديد التطبيقات التي تدخل ضمن وضع Doze وتلك التي ترغب في استمرار تشغيلها.

2- تكييف البطارية والإضاءة:

تستخدم هاتان الميزتان (Adaptive Battery وAdaptive Brightness ) للحفاظ على عمر البطارية، تقنية الذكاء الصناعي، للتعرف على كيفية استخدامك للتطبيقات والشاشة، وتعديلها لتناسب عاداتك.

وتكمن الفكرة في أن تطبيقاتك وشاشة العرض سوف تسحب الطاقة من البطارية فقط عند الحاجة إليها. ويمكن تشغيل هذه الميزات عن طريق الانتقال إلى إعدادات الهاتف وتحديد "البطارية" (Battery )، ثم ابحث عن Adaptive Battery، وانقر عليها، وقم بتشغيلها في حال لم تكن مشغلة بشكل افتراضي.

وحتى عندما توقف تشغيل Adaptive Battery، بعد ذلك، فإن الهاتف سيستمر في تذكر استخداماتك، ويستمر بالعمل مثل السابق.

أما عند الرغبة في التحول إلى ميزة Adaptive Brightness، فيمكنك الانتقال إلى إعدادات الهاتف واختيار "عرض" (Display)، ثم النقر على خيار Adaptive Display لتشغيله في حال كان غير مُفعّل.

وعلى عكس Adaptive Battery فإنه يمكن إعادة تعيين ميزة تكييف العرض (Adaptive Display)، بحيث يقوم الهاتف بإعادة تشغيل عملية التعلم.

3- استخدام تطبيق:

يوجد العديد من التطبيقات في متجر "غوغل بلاي"، والتي تعد بمساعدة المستخدمين على توفير طاقة البطارية، والعديد منها فعّال بالفعل، ومن أشهرها AccuBattery و Greenify.

4- استخدام خاصية Battery Saver:

الغرض من استخدام Battery Saver، هو الحفاظ على استمرار هاتفك في العمل عند انخفاض مستويات الطاقة.

وتتوقف التطبيقات عند تشغيل هذه الخاصية، عن العمل في الخلفية، وتوقف المساعد الصوتي عن الاستماع إلى عبارة Hey, Google، وتحاول بذلك جعل البطارية تدوم لأطول فترة ممكنة.

ويمكن تحديد النقطة التي يتم فيها تشغيل Battery Saver تلقائيا، عن طريق الانتقال إلى الإعدادات واختيار "البطارية"، ثم ميزة "توفير البطارية" (Battery Saver)، ومن ثم التأكد من تنشيط "التشغيل التلقائي".

ويمكن حينها تحديد النسبة المئوية من الطاقة التي تحبذ أن تبدأ منها الخاصية في العمل من قبيل 15% أو 10%، إلى ذلك.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout