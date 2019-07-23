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تحديث جديد من واتساب "يحميك من أصدقائك"

23
JULY
2019
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كشفت تقارير صحفية عن طرح تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" تحديثا جديدا يمكنه أن يحمي المستخدم لأول مرة من "نفسه وأصدقائه".

أشار موقع "لايف منت" التقني المتخصص إلى أن تحديث "واتسآب" الجديد، يحمي المستخدم من أن يبعث أية رسالة خاطئة أو الاستماع إلى رسالة، ثم يندم عليها بعد لحظات، بعدما "يفوت الآوان".

وأوضح التقرير أن "واتسآب" لأول مرة سيسمح للمستخدم بالاستماع إلى "الرسائل الصوتية" المرسلة إليه أو الاستماع إلى الرسالة المجهزة للإرسال، من دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

ولن يسمح تفعيل تلك الخاصية بظهور "العلامة الزرقاء"، التي تعني أنك استمعت إلى الرسالة عبر "واتسآب".

ولا يزال ذلك التحديث متاحا على نسخة "البيتا" عبر "واتسآب"، وستكون متاحة قريبا عبر نظام تشغيل "آي أو إس" بهواتف "آيفون"، فيما ستكون متاحة على نظام "أندرويد" في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تظهر الرسالة الصوتية على شريط الإشعارات، حتى يتمكن المستخدم من الاستماع لها من دون فتح تطبيق "واتسآب" والاستماع لها رسميا أو إرسالها بصورة نهائية.

وأدمج "واتسآب" في تلك التقنية خاصية الاستماع إلى الرسائل من سماعة الهاتف، من دون الحاجة إلى الاستماع لها عن طريق مكبر الصوت، ما سيظهر كأنك تتلقى فعليا اتصال هاتفي لا تستمع إلى الرسائل.

المصدر: سبوتنيك

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