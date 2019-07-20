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FBI يدخل على خط faceapp

20
JULY
2019
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يبدو أن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية FBI سوف يتحرك لمواجهة تطبيق faceapp المعروف باسم تطبيق الشيخوخة. وطالب السناتور الأمريكي تشاك شومر، مكتب التحقيقات الفدراليFBI وهيئة FTC لحماية المستهلكين في الولايات المتحدة أن تجريا تقويماً فورياً للأخطار على الأمن الوطني والخصوصية لأن ملايين الأمريكيين استخدموا هذا التطبيق. وأوضح أن التطبيق ملك لشركة تتخذ من روسيا مقراً لها، ولذلك، على المستخدمين تقديم نفاذ كامل لا رجوع عنه إلى صورهم وبياناتهم الشخصية. وتابع أن وجود فيس آب في روسيا يطرح تساؤلات بشأن طريقة وتوقيت تزويد الشركة لبيانات مواطنين أمريكيين إلى جهات ثالثة، بما قد يشمل حكومات أجنبية.

ما هو تطبيق الشيخوخة؟
faceapp هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإحداث تغييرات على وجه الشخص، ويعمل على الصور القديمة المخزنة على الهاتف كما يتيح التقاط صورٍ جديدة بملامح متقدمة في العمر. تم تطوير faceapp بواسطة شركة Wireless Lab الروسية التي تستخدم تقنية الشبكة العصبية لإنشاء تحويلات واقعية للغاية للوجوه في الصور الفوتوغرافية، يمكن أن يحول التطبيق وجهًا ليجعله يبتسم، أو يبدو أصغر، أو يبدو أكبر سنًّا، أو حتى يغير الجنس. تم إطلاق FaceApp على iOS في يناير 2017 وعلى Android في فبراير 2017. واجه التطبيق في بدايته انتقادات حيث اتهمه البعض أنه يغير ملامح الأشخاص السود ويمنحهم ملامح الأوروبيين، وردًّا على هذا الجدل، قال ياروسلاف غونشاروف، مؤسس ومدير شركة Wireless Lab: “إننا نأسف بشدة لهذه المشكلة الخطيرة بلا شك. إنها من الآثار الجانبية المؤسفة للشبكة العصبية الأساسية الناجمة عن التحيز في مجموعة التدريب، وليس السلوك المقصود.

فلاتر faceapp:
التطبيق توجد به مجموعة من الفلاتر المختلفة التي يمكن تطبيقها على شكلك، فهو يستطيع إضافة ابتسامة على الوجه المختار، أو تحويل الوجه إلى طفل رضيع أو تغير النوع من رجل لأنثى أو العكس، كما يجعلك ترى شكلك وأنت كبير في السن.

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