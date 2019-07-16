احذر.. حيلة جديدة يسرق بها الهاكر حسابك على واتساب!

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يُعد تطبيق واتساب في وقتنا الحالي لا غنى عنه مطلقاً؛ فهو تطبيق لإرسال واستقبال الرسائل سريعاً، بفضل ذلك دخل في شتى مناحي حياتنا في عملنا وتواصلنا مع الزملاء وبين الأصدقاء والعائلة، ولكن احذر يمكن السطو على حساب واتساب الخاص بك.



سرقة واتساب

وفي واقعة مخيفة تلقت الشرطة في سنغافورة 100 بلاغ لعمليات احتيال نتج عنها سرقة حسابات الـ100 مبلغ علىتطبيق واتساب، استغل فيها السارقون ثغرة تنتج عن رسائل غريبة تأتيك من أسماء الأصدقاء المسجلين على هاتفك وموجودين على تطبيق واتساب.

وتأتي الضحايا رسائل غريبة بأسماء أصدقاء مفترضين، لكن بمجرد فتح الرسالة يطلب منك وضع رمز التحقق مكوناً من ستة أرقام، ويظن أغلب المستخدمين أنها وسيلة أمان من واتساب، ولكنها في الحقيقة تكون خدعة تستولى على حسابك.



تحذير واتساب

ويمكن أن يحصل السارقون على بيانات صاحب الهاتف كاملة، وبريده الإلكتروني وحساباته الشخصية والبنكية، عن طريق البرمجيات الخبيئة.وحذرت تقارير صحفية من فتح الرسائل التي تبدو غريبة على واتساب، بجانب ضرورة عدم مشاركة رقم التحقق الخاص بك مع أيٍّ كان حتى لو كان أحد الأصدقاء، وضرورة حماية حسابك، ووضع خطوات معقدة للتسجيل؛ حتى تستطيع استعادة الحساب في حال سرقته.