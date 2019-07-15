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بعد ساعات.. خسوف للقمر تراه المنطقة العربية بأكملها

15
JULY
2019
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سيكون العالم مساء الثلاثاء على موعد من خسوف جزئي للقمر، سيكون مرئيا في كامل المنطقة العربية تقريبا، بحسب ما أعلن مركز الفلك الدولي.
 
وقال مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة إن القمر سيبدأ بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 10:44 مساء بتوقيت الإمارات (6:44 مساء بتوقيت غرينتش)، ولا يكون الخسوف حينها ملاحظا بالعين المجردة في حين سيبدأ الخسوف الجزئي في الدقيقة الثانية بعد منتصف الليل، أي في الساعة 00:02 صباحا، وعندها يكون مرئيا بشكل واضح وسيصل إلى ذروته في الساعة الواحدة والنصف صباحا.
 
وأشار إلى أن الخسوف الجزئي سينتهي في الساعة الثالثة بتوقيت الإمارات في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 04:18 صباحا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
 
وأوضح عودة أن الخسوف سيشكل ما نسبته 65 بالمائة من قطر قرص القمر، وأن مدته ستبلغ قرابة 3 ساعات (2:58) في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل 5 ساعات و34 دقيقة.
 
 وقال عودة إنه يمكن مشاهدة الخسوف من غرب ووسط آسيا وأفريقيا وأوروبا ولن يكون مشاهدا من شمال القارة الأميركية، منوها إلى أنه يمكن مشاهدة المراحل المتأخرة من الخسوف في أميركا اللاتينية بعيد شروق القمر.
 
يشار إلى أن خسوف القمر الجزئي المقبل، الذي يشاهد من المنطقة العربية، سيكون في الثامن والعشرين من أكتوبر 2023، في حين سيكون الخسوف الكلي المقبل الذي يشاهد من المنطقة العربية يوم 7 سبتمبر 2025.
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