“غوغل” تعترف: نعم، نحن نستمع لتسجيلاتك

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اعترفت شركة “غوغل” بأن موظفيها يستمعون إلى تسجيلات مساعدها الذكي “Google Assistant”.

وأضافت الشركة أن موظفيها يستمعون إلى الأوامر الصوتية للوصول إلى فهم أفضل للغات ولكنات مستخدميها، وذلك بعدما سُربت بعض تسجيلات مساعدها الذكي، باللغة الهولندية.

وأشارت “غوغل” إلى أن “الأشخاص قادرون على إيقاف هذه الميزة، لكن إيقافها يُفقد المساعد الذكي الكثير من ميزاته الشخصية المفصلة حسب المستخدم”.

ومن جانبه اعترف متحدث باسم الشركة بأن “0.2 في المائة من إجمالي التسجيلات يستمع إليها الموظفون، وبأن الملفات الصوتية تجرد من المعلومات التي تحدد المستخدم”.

يذكر أن هيئة البث الحكومية البلجيكية “في آر تي” VRT حصلت على تسجيلات مسربة، وراجعت أكثر من ألف مقطع صوتي، ووجدت أن 153 منها التقطت عن طريق الخطأ، وتضمنت تلك التسجيلات عناوين شخصية محددة، وتفاصيل حول علاقات الأشخاص العاطفية وتفاصيل حول حياة أسرهم وأطفالهم، وغيرها.