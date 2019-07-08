واتساب يحدّث خدماته على اندرويد.. وهذا أبرز ما يحمله من جديد

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن إدارة تطبيق "واتساب"، أضافت تحديثات جديدة على التطبيق الذي يستخدمه ما يزيد عن 1.5 مليار مستخدم شهريا.

وأشارت الصحيفة إلى "أن التحديثات المرتقبة سيتم إضافتها على تطبيق "واتساب" المستخدم عبر نظام تشغيل أندرويد، موضحة أن أبرز هذه المميزات المتوقع طرحها، تتمثل في التحديثات الخمسة الآتية:

1. مشاركة الحالة أو القصص اليومية في "واتساب" على "فيسبوك"، وذلك من خلال إصدار تجريبي من "واتساب بيتا" خلال الأشهر القليلة المقبلة، لمشاركة تحديثات القصص مع قصص فيسبوك، بضغطة زر واحدة.

2. ميزة البصمة، للمساعدة في إضافة المزيد من الأمان لتطبيق "واتساب"، مع إتاحتها لهواتف "أندرويد" أولا، ويمكن تفعيلها من خلال إعدادات الخصوصية، وسيتم أيضا إضافة ميزة التعرف على الوجوه في مرحلة ما لهذا التطبيق.

3. وضعية الظلام، وهي ميزة ستظهر في الإصدار التجريبية من "واتساب" على هواتف "أندرويد"، ومن المتوقع أن تعمل الميزة على تحسين تجربة المستخدمين وتقنين استهلاك البطارية، إلى جانب تفعيل الخلفية السوداء في "واتساب".

4. وضعية QR، وتتيح إضافة جهات اتصال "واتساب" بسهولة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة من هواتفهم.

5. ترتيب الاتصالات ومحادثات "واتساب" حسب تفضيل المستخدمين، ما يضمن تجنب فقدان بعض الرسائل، وستعمل الميزة تلقائيا، حيث يكتشف التطبيق من تتفاعل معه أكثر من غيره.