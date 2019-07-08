«غوغل» تطلق تطبيقاً لمساعدة مستخدمي الطائرات المسيرة

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لمساعدة مشغلي الطائرات المسيرة في تحديد أنسب الأماكن والأوقات لتحليق طائراتهم أو هبوطها، أطلقت شركة «وينج» لتوصيل الطلبات إلى المنازل باستخدام طائرات مسيرة والتابعة لشركة «ألفابيت» الأميركية، تطبيقاً جديداً باسم «أوبن سكاي».



كانت الشركة التابعة لـشركة «غوغل» المملوكة لمجموعة «ألفابيت» قد حصلت على موافقة السلطات الأسترالية لتقديم خدماتها في ضواحي العاصمة الأسترالية «كانبرا»؛ حيث تقدم طائرات «وينج» خدمات توصيل الأطعمة والقهوة وأغذية الحيوانات الأليفة وغيرها إلى المنازل.



وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أنه تم إطلاق التطبيق عبر متجري «آب ستور» للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «آي أو إس» و«غوغل بلاي» للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.



ويستهدف التطبيق سواء مستخدمي الطائرات المسيرة للأغراض الترفيهية، أو مشغلي الطائرات من دون طيار للأغراض التجارية. وكما يشرح موقع شركة «وينج» على الإنترنت، فإن تطبيق «أوبن سكاي» يستهدف تسهيل تحديد أماكن وتوقيتات تحليق الطائرات المسيرة، سواء كان المستخدم «يهوى تطيير الطائرات» أو شركة «تستخدم الطائرات المسيرة، سواء للمراقبة أو لتوصيل الطلبات».



ويعتبر التطبيق «أوبن سكاي» أول تطبيق من تطبيقات الطرف الثالث، يحصل على موافقة السلطات على استخدامه لهذا النظام الجديد. وإلى جانب طرح «أوبن سكاي» في المتاجر الإلكترونية، يمكن تنزيل التطبيق من خلال موقع «وينج» الإلكتروني.