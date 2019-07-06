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"سوني" تطلق هاتف 5G غير مسبوق!

6
JULY
2019
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سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية معلومات تفيد بأن "سوني" تستعد لإطلاق هاتف متطور قادر على التعامل مع شبكات 5G.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد الذي سيحمل اسم Xperia J8010 أو Sphinx سيأتي بهيكل مرن وشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، ودقة عرض (3840/1644) بيكسل، تملأ كامل مساحة واجهته الأمامية، وفيها ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.

كما من المفرض أن يعمل هذا الجهاز بمعالج Snapdrago 855 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256/512 غيغابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، مزودة بخاصية الشحن السريع.

وتشير معلومات أخرى إلى أن "سوني" تعمل حاليا على تطوير هاتف ذكي آخر قادر على التعامل مع شبكات 5G، سينضم إلى أسرة هواتف Xperia، ويزود بشاشة OLЕD بدقة (1920/1080)، وكاميرا ثنائية العدسة ستكون واحدة من بين أفضل كاميرات الهواتف.

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