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خبر سار.. 'واتساب' يفاجئ مستخدميه !

5
JULY
2019
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يخطط "واتساب" لإطلاق تحديثات مثيرة يمكن أن تغير تجربة استخدام تطبيق المراسلة الأشهر عالمياً للأفضل.

وكشف موقع "ذي صن" عن بعض أهم الميزات المتوقع طرحها في تطبيق "واتساب" قريباً:

- مشاركة الحالة أو القصص اليومية في "واتساب" على "فيسبوك"

يمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي من "واتساب" (بيتا)، مشاركة تحديثات الحالة على تطبيق المراسلة مع قصص "فيسبوك، بكبسة زر واحدة.

ومن المتوقع طرح الميزة الجديدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ميزة البصمة

ستساعد هذه الميزة القادمة على إضافة المزيد من الأمان إلى تطبيق "واتساب". وستكون متاحة على "أندرويد" أولاً، حيث يمكن تفعيلها من خلال إعدادات الخصوصية.

ومن المتوقع إضافة ميزة التعرف على الوجوه في مرحلة ما إلى تطبيق المراسلة.

ترتيب الاتصالات

تتيح الميزة الجديدة إمكانية ترتيب محادثات "واتساب" حسب تفضيل المستخدمين، ما يضمن تجنب فقدان بعض الرسائل.

وتعمل الميزة تلقائياً حيث يكتشف التطبيق من تتفاعل معه أكثر من غيره.

وضعية الظلام

لاحظت مدونة WABetaInfo، التي تركز على "واتساب"، أن ميزة وضعية الظلام ظهرت على الإصدار التجريبي من تطبيق المراسلة على هواتف "أندرويد".

ومن المتوقع أن تعمل الميزة على تحسين تجربة المستخدم وتقنين استهلاك البطارية.

وتتضمن الميزة تفعيل الخلفية السوداء في "واتساب".

وضعية QR

ظهرت هذه الميزة بالفعل على تطبيقات المراسلة الشائعة الأخرى، حيث تتيح إضافة جهات اتصال "واتساب" بسهولة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة من هواتفهم.

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