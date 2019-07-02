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كيف تحافظ على سرية رسائلك في Gmail؟

2
JULY
2019
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أتاحت خدمة Gmail إلى بريدها الإلكتروني مؤخرا ميزة "الوضع السري" للرسائل، لضمان حماية أكبر لبيانات المستخدمين.

وللاستفادة من هذه الخدمة يجب اتباع عدة خطوات:

-التوجه إلى تطبيق Gmail.

- الضغط على خيار "إنشاء رسالة".

- كتابة الرسالة وإضافة "المرفقات" Attachments.

- الضغط على خيار "الوضع السري" Confidential Mode.

- اختيار المدة التي ستحذف بعدها الرسالة (المدة تتراوح من يوم واحد حتى 5 سنوات).

- الضغط على خيار "حفظ" Save.

وبناء على هذه الخطوات سيكون لمتلقيها حق الوصول إلى محتوياتها وفقا للمدة التي تم تعيينها سابقا.

كما أتاحت Gmail ميزة إلغاء الوصول إلى البريد الإلكتروني المستلم، وللاستفادة من هذه الميزة يتوجب على المستخدم اتباع الخطوات التالية:

-التوجه إلى الشاشة الرئيسية في Gmail، ومن ثم الضغط على القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من شريط البحث.

- الضغط على خيار الرسائل المرسلة Sent.

- اختيار الرسالة.

- الضغط على خيار "إلغاء الوصول" Remove Access، ليستحيل على مستلم الرسالة بعدها الوصول إلى بياناتها.

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