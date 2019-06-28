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ميزة تربط بين “واتس آب” و”فيسبوك” مباشرة!

28
JUNE
2019
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تقدم “واتس آب” ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر تحديثات الحالة والقصص مباشرة على “فيسبوك”.

وتتيح الميزة إمكانية نقل تحديثات الحالة على “واتس آب” إلى “قصص فيسبوك” بلمسة زر واحدة.

وفي الوقت الحالي، لا يتوفر التحديث إلا لمستخدمي برنامج الإصدار التجريبي من “واتس آب” (بيتا)، حيث يمكن اختبار ميزات التطبيق في وقت مبكر.

ولكن من المحتمل أن تُطرح الميزة الجديدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبالإضافة إلى “فيسبوك”، تتيح أداة المشاركة الجديدة إمكانية ربط الحالة مع “إنستغرام”، وكذلك مع خدمات أخرى مثل: Gmail و”صور غوغل”.

ويمكن لمستخدمي تطبيق المراسلة الأشهر عالميا مشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو القصيرة، التي تختفي بعد 24 ساعة، على حالات وقصص “واتس آب”.

وقالت “فيسبوك” إن الدمج الجديد لا يتطلب منك ربط حساب “واتس آب” بالموقع الاجتماعي أو خدمات أخرى، ما قد يزيل المخاوف من إمكانية مشاركة البيانات بشكل غير مشروع.

وستكون الميزة الجديدة متاحة كخيار مشاركة أسفل “الحالة”، حيث يمكن النقر عليها لتظهر قائمة تحوي خيار “مشاركة الآن”، لربط الحالة بقصص “فيسبوك”.

وتعد الخطوة هذه جزءا من خطة الرئيس التنفيذي لعملاق المواقع الاجتماعية، مارك زوكربيرغ، المثيرة للجدل لدمج خدمات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” معا.

وأثارت الخطة، التي ستدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2021، مخاوف حول الخصوصية بين خبراء الإنترنت.

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