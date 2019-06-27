بعدما طالب بها مستخدمون.. واتساب تختبر ميزة جديدة

ذكر موقع "ذا فيرج" المتخصص بالأخبار التقنية أن تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري يختبر حاليا ميزة جديدة، بعدما جرى طلبها من جانب عدد كبير من المستخدمين.

وأوضح الموقع أن الميزة التجريبية تمكّن المستخدمين من مشاركة منشورات "الحالة" على واتساب مع تطبيقات اجتماعية أخرى، مثل فيسبوك أو إنستغرام أو جي ميل.

وأظهرت صور مسربة أن الميزة تقضي بنشر "الحالة" على واتساب، مع إمكانية مشاركتها مع فيسبوك أو أي تطبيق اجتماعي آخر، وهي الفكرة نفسها التي يعتمدها إنستغرام.

وبحسب الصورة فإن الميزة تتيح تحديد من يمكنه مشاهدة الحالة، سواء: العامة، أو الأصدقاء فقط.

وستظل الخدمتان منفصلتان بالرغم من وجود "رابط مباشر" بين فيسبوك وواتساب، على اعتبار أنهما مملوكان لشركة واحدة.

وكانت إنستغرام أضافت الخاصية نفسها عام 2017، ولاقت إقبالا كبيرا، حيث يستخدمها أكثر من 500 مليون مستخدم بشكل يومي.