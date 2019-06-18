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احذر... جهاز يمكنه كسر قفل الآيفون وحتى الأندرويد

18
JUNE
2019
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طورت شركة تكنولوجية إسرائيلية "Cellebrite" جهازا قادرا على فتح أي قفل هاتف الآيفون أو الأندرويد، حسب مزاعم الشركة.

يسمى هذا الجهاز، جهاز استخراج الأدلة الجنائية العالمي (UFED)، يمكنها فتح أجهزة آبل التي تعمل على نظام تشغيل iOS 7 — iOS 12.3، وتشملها معظم هواتف آيفون، بحسب "ميرور".

بالإضافة إلى ذلك يمكنه فتح بعض أجهزة أندرويد، منها من طراز "سامسونغ غالاكسي"، إس6 وإس7 وإس8 وإس9، وموديلات موتورولا وهواوي وإل جي وإكسيومي.

بينما لا يزال من غير الواضح كيف يعمل الجهاز، تزعم شركة "Cellebrite"، أنها تستطيع فتح الأقفال والوصول إلى بيانات تطبيقات الطرف الثالث، ومحادثات الدردشة، ورسائل البريد الإلكتروني، وحتى المحتوى المحذوف.

تدعي "Cellebrite"، أن أجهزة القانون يمكنها استخدام الجهاز، ومن غير الواضح كم سيكلف ذلك.

وكان رد فعل العامة على إعلان الشركة عن تطوير الجهاز سلبيا تماما، حيث ناقش مستخدمو تويتر الابتكار الجديد.

كتب أحد المستخدمين: "هذا ليس شيئًا يجب أن نفتخر به! وبالتأكيد هذا الابتكار سيتسرب إلى أيدي استغلاللين وبعد ذلك سوف ينتشر الجحيم!".

وأضاف آخر: "شكراً لكم على تسهيل قيام الحكومة بالتجسس علينا. هذه طريقة جيدة للحفاظ على الحرية. آمل حقا أن يفكر الذين الموظفون الذين يعملون لديكم بجدية في ما يساهمون بتطويره".

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