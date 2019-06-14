إلى مستخدمي 'واتساب' استعدوا لإجراءات لن تعجبكم!

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كشفت شركة "واتساب" أنها ستشرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستخدمين، الذين يرسلون رسائل كثيرة، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وفي تحديث على قسم "الأسئلة والأجوبة المتداولة" الخاص بـ"واتساب"، قال التطبيق "سنتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يشارك أو يساعد الآخرين في سوء الاستخدام الذي ينتهك شروط الخدمة الخاصة بنا".

وتابع أنه ابتداء من السابع من كانون الثاني المقبل ستبدأ حملة محاسبة "المخالفين" لقوانين الشركة.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى معاقبة كل من يستخدم منصتها لنشر الرسائل المزعجة المعروفة بـ"السبام"، وهو أمر مخالف لقيود الاستخدام.

ونقلت "الإندبندنت" عن متحدث رسمي باسم الشركة قوله "صُمّم واتساب للرسائل الخاصة، لذلك اتخذنا إجراءات لمنع الرسائل الجماعية وفرض قيود على طرق استخدام التطبيق".

وغالبا ما تستغل شركات الإعلانات أسلوب "SPAM" لإرسال مجموعة كبيرة من الرسائل، التي تستهدف مستخدمين معينين بهدف الترويج لمنتوجاتها.

وتكتفي "واتساب" بحظر رسائل "السبام" ومنع مرسلها من استخدام التطبيق مرة أخرى، إلا أن التحديث الجديد يكشف أن "المخالفين" سيتعرضون لعقوبات قانونية، لا تعرف تفاصيلها بعد.