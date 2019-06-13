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كيف تحمي شاشة هاتفك من الخدوش؟

13
JUNE
2019
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شاشة الهاتف الذكي أكثر الأجزاء عرضة للخدوش والمخاطر، ويمكن لرقاقة واقية على الشاشة منعها،وتظهر هذه الرقاقات الواقية بتصميمات عديدة ومواد متنوعة ودرجات صلابة متباينة.

وينصح الخبير التقني الألماني يانيك ديغنر بحماية شاشة الهاتف الذكي، خاصةً الموديلات الفاخرة، برقاقة إضافية، للحماية من العملات المعدنية، أو المفاتيح، أو الأشياء الحادة الأخرى.

وأوضح ديغنر أنه رغم تجهيز معظم الهواتف الذكية بزجاج قوي للغاية، فإن رقاقة الشاشة الإضافية تمنع الخدوش والأضرار، التي قد تلحق بالشاشة.

وتتوفر هذه الرقاقة الواقية من البلاستيك، لكن مع قليل من الحماية ضد الأضرار البسيطة، فضلا عن صعوبات قد تظهر عند التركيب، كما تتوفر هذه الرقاقات الواقية من الزجاج، والتي تثبت بسهولة على الجهاز مع مقاومة أعلى للصدمات، كما أن الأشياء الحادة لا تسبب لها إلا خدوش بسيطة، وبجانب هذا كله تقدم بعض الشركات زجاجاً تصل صلابته إلى 9H وفق مقياس موس للصلابة،صلابة الماس 10H.

رقاقة سائلة
ومن جانبه، أوضح الخبير التقني الألماني بلاسيوس كاكوفوسكي أن هناك رقاقات واقية سائلة يتم رشها. وتمتاز هذه الرقاقات بعدم الحاجة لقص الرقاقة، وعدم تكوين أية جيوب هواء تحت الرقاقة. وتتكون هذه الرقاقة الواقية السائلة في الأساس من أكسيد السليكون، والذي يعتبر زجاجا مسالا، وعند رشه على الشاشة يستقر على المواضع الصغيرة غير المستوية، ويمنحها المزيد من الصلابة والمقاومة.

ويعتمد اختيار مادة الحماية المناسبة على درجة الصلابة المرغوبة لرقاقة الحماية. وينصح الخبير التقني الألماني ألكسندر إيموندس بالانتباه لدرجة الصلابة، حيث إن بعض المنتجات المصنوعة من البلاستيك لا توفر إلا درجة صلابة 3H.

التصميم معيار مهم
ويعد التصميم من المعايير المهمة؛ فجانب رقاقات الحماية الشفافة هناك الأنواع المطفأة. وأوضح كاوكوفسكي أن الرقاقة الشفافة تقدم صورة غير مغايرة تقريبا، الأمر الذي يختلف بعض الشيء مع الرقاقة المطفأة، التي تتميز بعدم عكس الشاشة؛ لأنها مضادة للانعكاس، وهو الأمر الذي تظهر مميزاته في الهواء الطلق ولدى أشعة الشمس.

وهناك رقاقات حماية خاصة مزودة بعاكس كامل أو حماية النظر "التلصص"، والأولى تصبح شفافة بمجرد تشغيل الشاشة؛ حيث تكون على وظيفة العكس عندما تكون الشاشة مغلقة.

وتحدد الطبقات المعنية بالحفاظ على النظر زاوية مشاهدة بحوالي 30 درجة، وهو ما يعني أن الجالس بجوار المستخدم في القطار مثلا لن يرى محتوى ما يعرض على شاشة الهاتف الذكي. ويعتمد سعر رقاقة الحماية في الغالب على حداثة الهاتف الذكي؛ فكلما كان الموديل حديثا، زاد سعر الرقاقة الواقية.

ومع هذا كله حذر الخبراء من الثقة التامة في هذه الرقاقة الواقية، حيث أكد إيموندس أن رقاقة حماية الشاشة المصنوعة من الزجاج مع بعض الحظ يمكن أن تمتص الصدمات والخدوش، لكن أجزاء أخرى من الهاتف قد تتضرر جراء السقوط، لذا يلزم حماية الجهاز بغطاء إضافي، والذي يصنع من السليكون مثلا.

وعادة ما يتم شرح كيفية استخدام الرقاقة الواقية والرقاقة الزجاجية والزجاج المسال في دليل مرفق بالمنتج. ومن التدابير المهمة التأكد من نظافة الشاشة وخلوها من أي مواد دهنية، ويمكن الاستعانة بقطعة من القماش الناعم للتنظيف وإزالة الأتربة، تفاديا لظهور الفقاعات الصغيرة بين الشاشة والرقاقة الواقية.

وأوضح إيموندس أن إجراء عملية تركيب رقاقة الحماية يستلزم من المستخدم الهدوء وثبات اليد، وعند الشك في عدم القدرة على التطبيق بشكل صحيح، فمن الأفضل إسناد الأمر لأهل الخبرة.

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