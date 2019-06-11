living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعديل مثير في "فيسبوك" يسبب إحراجا كبيرا للمستخدمين!

11
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يعمل عملاق المواقع الاجتماعية "فيسبوك" على إضافة طريقة جديدة للإعجاب بالصور من خلال النقر المزدوج عليها.

وفي السابق، سمح هذا الإجراء للمستخدمين بتكبير الصور، ولكن الأمر قد يؤدي الآن إلى الإعجاب بالكثير من الصور عن غير قصد.

ورصد خبير مواقع التواصل الاجتماعي، مات نافارا، الميزة الجديدة ونشر تغريدة على حسابه في "تويتر" تكشف كيفية عملها.

وكتب نافارا في التغريدة: "جديد! يتيح "فيسبوك" الآن النقر المزدوج على المنشور للإعجاب به في نظام iOS".

ومن المتوقع أن تكون الميزة هذه وسيلة لجعل ميزات وخصائص "فيسبوك" أكثر تشابها مع "إنستغرام" (تطبيق الصور الذي يملكه "فيسبوك")، حيث يمكن النقر المزدوج على الصورة للإعجاب بها.

ولكن المستخدمين سارعوا إلى الإشارة للمشكلة التي يمكن أن تحدثها الميزة الجديدة على "فيسبوك".

وفي الوقت الحالي، يبدو أن ميزة النقر المزدوج متوفرة فقط على إصدار iOS من التطبيق، ولكن من المحتمل أن تُطرح على نظام أندرويد قريبا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout