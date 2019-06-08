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"بلايستيشن 5".. كشف تفاصيل أسرع و"آخر" جهاز ينتظره العالم

8
JUNE
2019
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كشف رئيس شركة "سوني بلايستيشن" عن بعض التفاصيل المتعلقة بجهاز الألعاب "بلايستيشن 5"، الذي يعتقد أنه آخر جهاز ستنتجه الشركة.

ووفقا لما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة سوني بلايستيشن جيم ريان، فإن جهاز "بلايستيشن 5" سيحتوي على تحديثات كبيرة جدا، وسيكون بمقدور مستخدمي الإصدار الرابع من الجهاز أن يلعبوا الألعاب المحدثة.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أن الجهاز الجديد سيكون أسرع بكثير من الأجهزة السابقة، ويتضمن تكنولوجيا حديثة، مشيرة إلى أن سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بمرور الوقت، بحيث يتعرف المستخدمون على أكبر كم ممكن من المعلومات عن الجهاز الجديد، عند طرحه في الأسواق.

وقال ريان "نحن نريد ضمان أن يصبح لدى عشاق بلايستيشن معلومات واضحة تماما عن الجهاز من قبلنا، وبالتالي إزالة الغموض عن كل ما يتعلق به وعدم اللجوء إلى الحصول عليها من أطراف ثالثة أو رابعة".

وأكد ريان صحة المعلومات المتعلقة بالسرعة الكبيرة التي يتمتع بها محرك التخزين "أس أس دي" الذي صنعته الشركة خصيصا لهذا الجهاز، وأنه سيتوافر في كل الطرز منه.

ويعتقد أن ذلك المحرك سيعمل على تحسين أداء جهاز بلايستيشن 5 بشكل ملحوظ عن طريق السماح له بسحب البيانات والمعلومات بسرعة كبيرة للغاية، وبصورة أسرع من أي جهاز آخر.

كذلك عملت الشركة على تحديث وتحسين مكونات الجهاز نفسه، بحيث يسمح بتحسين الأداء وزيادة قوته، مثل الرؤية بدقة 4K، وبحيث يكون أسرع وأوضح حتى من التلفزيون.

وبرغم كل هذه التطويرات والتحديثات في الأداء والمشاهدة فإنه سيكون بإمكان مالكي بلايستيشن 5 اللعب مع الآخرين الذين لا يملكون هذا الجهاز الجديد.

يأتي هذا التطوير فيما يعتقد بعض الخبراء أن مستقبل الألعاب سيكون في مكان آخر، مثل الإنترنت والتكنولوجيا السحابية، الأمر الذي سيتيح للمستخدمين الوصول للبيانات بشكل أسرع، ومن أي مكان في العالم تقريبا، وهذا يعني أن المستخدمين لن يكونوا بحاجة لأجهزة قوية جدا في منازلهم للوصول إلى البيانات المتعلقة بألعابهم.

ولهذا السبب على ما يبدو فإن هذا الجهاز سيكون آخر أجهزة بلايستيشن.

غير أن ريان يشكك في احتمال أن يكون هذا التحديث هو الأخيرن، مشيرا إلى أن الخبراء قالوا إن جهاز بلايستيشن 4 سيواجه الفشل الذريع بسبب انتشار الهواتف الذكية، وهو ما لم يحدث.

لكنه قال "من يدري كيف سيتطور الجيل الجديد من جهاز بلايستيشن؟ هل سيكون هناك شكل هجين بين الجهاز والتكنولوجية السحابية؟" مرجحا أن الأمر قد يكون جهازا هجينا.

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