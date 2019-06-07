هواتف الجيل الخامس.. ما هي وأين تعمل عربيًا؟

A + A -

بوسع المستخدمين العرب شراء هواتف جديدة تلائم شبكة الجيل الخامس "5G"، على الرغم من أن تغطية هذه الشبكة مازالت محدودة في العالم وتواجه أيضا عقبات سياسية.

وتمتاز شبكة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 20 غيغا بت في الثانية الواحدة، مما يعني أنه يمكن للمستخدم تحميل فيلم بدقة علية خلال لحظات معدودة.

ولا يقتصر أمر قلة تغطية شبكة الجيل الخامس على الدول العربية فحسب، كونها محدودة في دول متقدمة أيضا، مثل بريطانيا التي أدخلتها أخيرًا.

واستعرض موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية" الهواتف الداعمة للشبكة المتطورة، والدول العربية التي توفر هذه الخدمة. وقالت إنه في حال كان الجيل الخامس (لشبكات الاتصال) متوفرا في مدينتك، وأردت أن تكون بين أول المتمتعين بسرعة الاتصال العالية التي يقدمها، فبوسعك شراء ما يلاءم هذه الشبكة من هواتف، والتي تضم:



OPPO Reno 5G

طرحت شركة "أوبو" هذا الهاتف في الأول من شهر مايو 2019، ليكون بذلك أول هاتف يدعم الجيل الخامس يتم طرحه تجاريا في السوق الأوروبية، وستقوم الشركة ببيعه عن طريق شركة الاتصالات السويسرية Swisscom.

Samsung Galaxy S10 5G

يعتبر هذا الهاتف شبيها "بأخيه" الذي يحمل الاسم نفسه +Galaxy S10 مع فارق أنه يدعم ترددات شبكة الجيل الخامس، إضافة إلى فوارق في الشاشة والبطارية والكاميرات. ويأتي الجهاز مع شاشة أوسع بقياس 6.7 إنشات، بدقة +QHD، وبطارية أكبر بسعة 4500 ميلي أمبير ساعي، و 8 غيغابايت من الذاكرة العشوائية، وأربع كاميرات خلفية، وسعة تخزينية تصل إلى 256 غيغابايت.

والهاتف متاح للبيع في الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، لكن من المتوقع أن يصل سريعا إلى بقية أنحاء العالم.

ZTE Axon 10 Pro 5G

يُعتبر من أول هواتف الجيل الخامس التي وصلت رسميا إلى الشرق الأوسط عبر شركتي "اتصالات" و"دو" في دولة الإمارات. ويمتلك الهاتف شاشة بقياس 6.47 إنشات، ويتميز بثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية منها واحدة بدقة 48 ميغابيكسل، كما يحمل داخله 128 غيغابايت من السعة التخزينية، و6 غيغابايت من الذاكرة العشوائية، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

OnePlus 7

أعلنت "ون بلس" الصينية عن هاتفها الداعم للجيل الخامس الشهر الفائت، لدى إعلانها عن هاتفي OnePlus 7، و OnePlus 7 Pro، لكن الهاتف لم يتوفر للبيع إلا قبل أيام قليلة في بريطانيا كأول هاتف جيل خامس هناك، مع توقع توفره عالميا خلال فترة قصيرة.

عدا عن دعم شبكات الجيل الخامس، يحمل الهاتف مواصفات OnePlus 7 Pro نفسها، إذ يمتلك الشاشة الخالية من النتوء بمقاس 6.67 إنشات، وبدقة 1440 × 3120 بكسل، مع مُستشعر بصمات مدمج في الشاشة، إضافة إلى كاميرا سيلفي منبثقة، وثلاث كاميرات خلفية. ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف مع زيادة تقدر بنحو 120 دولار على سعر OnePlus 7 Pro.

LG V50 ThingQ 5G

أعلنت "إل جي" عن هاتفها الداعم للجيل الخامس LG V50 ThinQ منذ فبراي الماضي. والهاتف متوفر الآن في الولايات المتحدة وسيتوفر للبيع في بريطانيا خلال أيام، ثم سيتبع ذلك توفر الهاتف في أسواق العالم الأخرى. ويمتلك الهاتف أعلى المواصفات المتوقعة كشاشة بقياس 6.4 إنشات، بدقة 3120×1440 بيسكل ومعالج Snapdragon 855، و 6 غيغابايت من الذاكرة العشوائية، وثلاث كاميرات خلفية.

وتوفر الشركة للهاتف غطاء حماية يباع اختياريا، يتضمن شاشة ثانوية تسمح بتحويل الجهاز إلى هاتف قابل للطي. ويشغل الجهاز بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير ساعي.

Huawei Mate X و Mate 20X

أعلنت "هواوي" قبل فترة عن هاتفين يدعمان الجيل الخامس وهما: هاتفها القابل للطي Huawei Mate X، وهاتف Mate 20X.

ويشكل الهاتفان الاستثناء الوحيد في عالم هواتف الجيل الخامس حتى الآن، إذ يعملان بمودم Balong 5000 من تطوير الشركة، والذي يأتي مدمجا مع شريحة Huawei Kirin 980، وذلك على عكس جميع الهواتف الأخرى في هذه القائمة، والعاملة بمعالج.

Snapdragon 855 من كوالكوم

ويحمل هاتف Mate X شاشة قابلة للطي بقياس 8 إنشات، (أو 6.6 إنشات بعد الطي) مع 512 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، و 8 غيغابايت من الذاكرة العشوائية، و 4 كاميرات، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير ساعي.

أما Mate 20 فيأتي بشاشة كبيرة بقياس 7.2 إنشات، و 3 كاميرات مع 128 أو 256 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، و 6 أو 8 غيغابايت من الذاكرة العشوائية على الترتيب. ويشغل الجهاز بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير.

وسيتوفر الهاتفان للبيع خلال الشهر الجاري بسعر يعادل نحو 2600 دولار لهاتف Mate X، و 1250 دولارا لهاتف Mate 20X.

Xiaomi Mi Mix 3 5G

عرضت شاومي الصينية نسخة 5G من هاتفها Xiaomi Mi Mix 3 للمرة الأولى منذ نهاية العام الماضي، لكن من المفترض أن يتوفر الجهاز للبيع في أوروبا بدءا من يونيو الجاري، على أن يتوفر في الأسواق الأخرى خلال فترة قريبة.

ويحمل الهاتف شاشة من دون نتوء بقياس 6.39 إنشات، من نوع AMOLED، بدقة 2340×1080 بيكسل، مع 256 غيغابايت من التخزين الداخلي، وكاميراتين من الجهة الأمامية، وكاميرا منبثقة بعدستين من الجهة الأمامية.



ماذا عن هواتف آيفون من آبل والجيل الخامس؟



إن كنت من مستخدمي هواتف "آيفون"، فيجب عليك الانتظار لفترة طويلة قبل أن تتمكن من الاستمتاع بالجيل الخامس، نظرا لضبابية المشهد بالنسبة لشركة أبل، فيما يتعلق بشبكة الجيل الخامس.

أين يتوفر الجيل الخامس في البلدان العربية؟

في الإمارات، توفرت شبكة الجيل الخامس بدءا من 30 مايو الماضي عبر شركة "اتصالات" الإماراتية، التي أطلقت خدمتها بالتعاون مع شركة ZTE الصينية، من خلال هاتف ZTE Axon 10 Pro 5G. أما شركة "دو" فقد بدأت منذ 1 يونيو بتوفير الخدمة بشكل محدود لمجموعة مختارة من زبائنها، وأيضا من خلال هاتف ZTE Axon 10 Pro 5G.

وفي الكويت، فتتوفر شبكة الجيل الخامس عبر شركات "زين" و"أوريدو" و"فيفا"، بمناطق تغطية مختلفة.