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كيف تحذف حسابك على فيسبوك بعد وفاتك؟

5
JUNE
2019
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ربما يتساءل مستخدمو عملاق المواقع الاجتماعية "فيسبوك" عما سيحدث لحساباتهم بعد وفاتهم، وما إذا كان بالإمكان الوصول إليها من قبل الآخرين.

وكشف الخبراء عن العديد من الخيارات التي يمكن إعدادها الآن، بما في ذلك تحويل ملف التعريف الخاص إلى صفحة تذكارية، أو جعل حسابك يحذف نفسه بعد وفاتك.

- كيفية حذف حساب "فيسبوك" عند وفاتك:

1- افتح موقع فيسبوك وانقر فوق السهم في الزاوية العلوية اليمنى، ثم انتقل إلى الإعدادات.

2- انقر فوق خيار "إدارة الحساب".

3- تحرك إلى الأسفل، ثم انقر فوق خيار "طلب حذف حسابك بعد وفاتك".

4- بمجرد اختيار هذه الميزة، ستظهر رسالة تقول: "الرجاء التأكيد على أنك تريد حذف حسابك بعد وفاتك. وعندما يعلمنا شخص ما بأنك توفيت، ستُحذف جميع المعلومات والصور والمنشورات الخاصة بك نهائيا من فيسبوك، ولن يتمكن أي شخص من رؤية ملفك الشخصي مرة أخرى".

5- إذا كنت ما تزال ترغب في المتابعة، انقر فوق "حذف بعد الموت".

- كيفية تحويل حسابك إلى صفحة تذكارية:

للقيام بذلك، ستحتاج إلى شخص تثق به لرعاية حسابك بعد وفاتك.

1- انقر فوق الزاوية العلوية اليمنى من موقع فيسبوك، ثم الإعدادات.

2- انقر فوق "إدارة الحساب".

3- اكتب اسم الشخص الذي اخترته في مربع البحث: "اختر صديقا"، وانقر فوق "إضافة".

4- ستُرسل رسالة إلى المستخدم المختار عبر البريد الإلكتروني، تشرح تفاصيل عملية تحويل الحساب إلى صفحة تذكارية.

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