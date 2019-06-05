خطوات تقلّل من ارتفاع حرارة الهاتف

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في أخبار التكنولوجيا.. خطوات بسيطة في حال ظهور رسالة التحذير من ارتفاع حرارة الهاتف، إذ يستوجب إخراج الهاتف من غطائه البلاستيكي، وفصل الشاحن، في حال كان موصولاً به.

وأشار الموقع إلى أنه بعد الإجراءات الأولية، يجب وضع الهاتف في الثلاجة لفترة قصيرة جدا، أو حتى وضعه أمام مكيف السيارة حتى يبرد، مما سيسرع عودته لوضعه الطبيعي.

كما وتمّ التأكيد على ضرورة عدم ترك الهاتف داخل السيارة ، أو معرضا لأشعة الشمس، كما يتسوجب تجنب شحن الهاتف أثناء استخدام ألعاب الفيديو.

وينصح الموقع بمراجعة الشركة المصنّعة للهاتف، حتى وإن لم يوجد ضرر ناجم عن هذا.