living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

‘فيسبوك’ تجري تصويتا على تنحي زوكربيرغ

31
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تجري شركة "فيسبوك"، اليوم الخميس، تصويتا لدعوة الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ إلى التنحي عن منصبه.
العالم-منوعات

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن زوكربيرغ مؤسس "فيسبوك" يواجه هذا التصويت الذي يدعوه إلى التنحي خلال اجتماع المساهمين السنوى للشركة.

يأتي هذا التصويت بعد دعوات بضروة تنازل زوكربيرغ عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وتعيين خلف جديد، من غير المرجح أن تمر هذه الخطوة دون موافقة زوكربيرغ.

السبب وراء مطالبة بعض مساهمي الشركة بتنحي زوكربيرغ عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة "فيسبوك" هو إتاحة الفرصة له حتى يتمكن من التركيز على إدارة شركة التواصل الاجتماعى ككل.

ويُستبعد أن يتم إقرار أي تصويت بحجب الثقة عن زوكربيرغ، لأنه يمتلك حاليًا 60 في المئة من سلطة التصويت للمساهمين، لذلك، لن يتم تنحيه عن أدواره الحالية، إلا إذا باع نسبة كبيرة من أسهمه الحالية.

يذكر أن أحد الشركاء المؤسسين لموقع "فيسبوك" طالب زوكربيرغ، بتنحيه عن منصبه كرئيسا للشركة، بدلا من المطالب التي تنادي بتفكيكها.

وصرح أليكس ستاموس، مدير الأمن السابق في "فيسبوك" أنه يرى أن تنحي زوكربيرغ من منصبه، هو الحل الأسلم، بدلا من إحلال الشركة، خاصة بعد أن طالتها مشاكل متعلقة بانتهاك خصوصية المستخدمين والأخبار المزيفة وانتشار خطابات الكراهية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout