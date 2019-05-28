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سناب تشات.. موظفون "يتجسّسون"!

28
MAY
2019
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كشفت تقارير أوردتها مواقع متخصصة في أخبار التكنولوجيا أن عددا من موظفي شركة سناب تشات "Snapchat" تجسسوا على مستخدمي تطبيق المراسلة الخاص بالشركة لعدة سنوات. وأورد موقع " Cnet" أن عملية التجسس تكررت عدة مرات ونفذها أشخاص "متعددون".

ووفقا لـ "Cnet" فإن لدى سناب تشات العديد من الأدوات الداخلية التي تتيح للموظفين الوصول إلى بيانات المستخدم لأسباب مشروعة، مثل تلبية طلبات دوائر الشرطة وتطبيق سياساتها. ونقل "Cnet" عن موقع "Motherboard" المتخصص هو الآخر في أخبار التكنولوجيا قوله إن أدوات التجسس التي استخدمها موظفو سناب تشات سمحت لهم بالوصول إلى صور ومقاطع الفيديو المحفوظة في حسابات المستخدمين.

وشملت المعلومات أيضًا بيانات المستخدمين الشخصية مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.

ونفت سناب تشات الاتهامات وقالت في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني لموقع "Cnet" إن حماية خصوصية المستخدم "أمر بالغ الأهمية" بالنسبة لها.

وأضافت "يعد الوصول غير المصرَّح به من أي نوع، انتهاكًا واضحًا لمعايير سلوك الشركة التجارية، وفي حالة اكتشافه يؤدي ذلك إلى إنهاء الخدمات الفوري" لمرتكبيه.

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