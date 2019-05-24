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لأول مرة جهاز يمكنه قراءة عواطف الإنسان

24
MAY
2019
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طورت شركة "أمازون" الأمريكية جهازا يمكنه لأول مرة أن يقرأ عواطف الإنسان ويتعرف على المشاعر الإنسانية.

وأوضحت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أنها حصلت على وثائق متعلقة بجهاز "أمازون" الجديد، الذي يقرأ المشاعر والعواطف.

ويمكن ارتداء الجهاز الجديد في المعصم، كمنتج لمراقبة الصحة والحالة المزاجية، وأطلقت عليه اسم "لاب 123"، وعمل على تطويره أقسام الهواتف الذكية في أمازون وسماعات إيكو ومساعد أليكسا الصوتي.

ويحتوي الجهاز على ميكروفونات مقترنة ببرنامج يمكنه أن يميز الحالة العاطفية لمرتديه من صوته فقط، حتى يتمكن من تقديم النصائح لمرتديه ويكون أكثر فعالية معه.

ورفضت "أمازون" التعليق بصورة رسمية على تلك التقارير المتعلقة بالجهاز، لكن الشركة الأمريكية بالفعل سجلت عام 2017، براءة اختراع لجهاز يستخدم برنامج صوتي لتحليل أنماط الصوت لتحديد ما يشعر به المستخدم.

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