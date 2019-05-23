living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"فيسبوك" يُحقّق رقماً قياسيّاً في حذف الحسابات المُزيّفة خلال 3 شهور

23
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت إدارة شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن تحقيقها رقما قياسيا في عدد الحسابات المزيفة المحذوفة من منصتها، خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأشارت الشركة الأمريكية، إلى أنها حذفت 2.2 مليار حساب مزيف بين شهري كانون الثاني آذار 2019، وهو أعلى رقم من الحسابات الوهمية التي تحذفها الشركة في 3 شهور فقط، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

ويعد هذا الرقم أقل بقليل من عدد المستخدمين الناشطين شهريا، والذين يصل عددهم لما يقرب 2.38 مليار حساب.

ويذكر أن "فيسبوك" أغلقت 1.2 مليار حساب في الربع الأخير من عام 2018، وتم إقفال 694 مليون حساب وهمي في المدة نفسها، أي الربع الأخير من عام 2017.

وجاء إعلان شركة "فيسبوك" عن الأرقام السابقة، من خلال تقرير لها تقوم بنشره مع بداية كل ربع سنوي بدءا من عام 2020، بدلا من نشره مرتين سنويا، مع إضافة حسابات موقع "إنستغرام" إليه.

ومن جانبه، علق المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، في اتصال مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن "أهمية التحاور الصادق لا تقل عن أهمية التقارير المالية التي نقدمها، لذلك يجب أن يكون الإثنان متساوين".

وأوضحت "فيسبوك" أنها تقدر أن 25 من كل 10000 مشاهدة للمحتوى، مثل مشاهدة مقطع فيديو أو فحص صورة، على فيسبوك، كانت من الأشياء التي تنتهك سياسات المحتوى من ناحية العنف والمشاهد المؤذية.

وأضافت الشركة في التقرير: "لقد شهدنا زيادة حادة في إنشاء حسابات مزيفة مسيئة على "فيسبوك" في الأشهر الستة الماضية، إذ تمكنا من تحديد معظم هذه الحسابات في غضون دقائق من التسجيل، ومع ذلك، فقد أسفرت الهجمات المبرمجة من إنشاء المزيد من هذه الحسابات الوهمية مما جعلها تتجاوز الكشف الأولي".

وتابعت "فيسبوك" أنها زادت من حجم الكشف الاستباقي للمحتوى، الذي يتضمن المخدرات والأسلحة النارية، مشيرة إلى أنه خلال الربع الأول، وجدت أنظمتها وأوقفت 83.3٪ من المحتوى الذي يتعارض مع سياسة المخدرات و69.9٪ من المحتوى الذي يتعارض مع سياسة الأسلحة النارية، لشركة "فيسبوك"، قبل أن يتم التبليغ عنه من قبل المستخدمين.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تشارك فيها شركة "فيسبوك" تقريرها للشفافية، وأعلنت أنها ستقوم بذلك كل 3 أشهر من الآن وصاعدا لكل من موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعين لها.

sputniknews

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout