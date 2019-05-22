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بعد “غوغل”.. “مايكروسوفت” توجه ضربة لـ”هواوي”

22
MAY
2019
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أفادت صحيفة “كوميرسانت” بأن شركة “مايكروسوفت” الأمريكية قررت وقف التعاون مع “هواوي”، وذلك بعدما أوقفت شركات أمريكية أخرى التعاون مع عملاق التكنولوجيا الصيني، وفي مقدمتها “غوغل”.

ونقلت الصحيفة الروسية عن مصدر مطلع أن الشركة الأمريكية “مايكروسوفت” أرسلت رسالة بهذا الشأن في 20 مايو إلى مكاتبها التمثيلية في مختلف البلدان، بما في ذلك روسيا، كما قالت الرسالة إن التواصل مع “هواوي” الصينية من الآن فصاعدا يجب أن يتم حصرا عبر مقر الشركة الرئيسي.

وستطال قيود “مايكروسوفت” قطاعات الإلكترونيات الاستهلاكية والمنتجات المقدمة لقطاع الأعمال، في أجهزة “هواوي”، التي تستخدم نظام التشغيل ويندوز وبرنامج التخزين Huawei Cloud.

وأضافت “كوميرسانت”، أن كلا من “مايكروسوفت” و”هواوي” رفضتا التعليق على المسألة، لكن الشركة الأمريكية حذفت كمبيوتر “هواوي” المحمول “MateBook X Pro” من متجرها الإلكتروني.

وانضمت بذلك “مايكروسوفت” إلى مجموعة الشركات الأمريكية، التي أوقفت تعاونها مع “هواوي” وأولها “غوغل”، التي علقت خدمات تحديث أدواتها على أجهزة “هواوي” الجديدة، وجاء ذلك بعدما تم إدراجها على القائمة السوداء للتجارة في الولايات المتحدة.

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