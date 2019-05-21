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ضربة لـ"إنستغرام".. معلومات 50 مليون مستخدم "على الملأ"!

21
MAY
2019
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كشف خبير في الأمن المعلوماتي، ثغرة أمنية تتيح الوصول إلى قاعدة ضخمة من البيانات والمعلومات الشخصية، التي تخص عشرات الملايين من الحسابات لمشاهير ومؤثري منصة "إنستغرام" المملوكة لشركة "فيسبوك".

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، فإن قاعدة البيانات غير المحمية بالشكل المطلوب، تحتوي على معلومات الاتصال بنحو 50 مليونا من المدونين والمؤثرين والمشاهير والماركات العالمية.

وتشمل هذه القائمة المخزنة على خدمة "أمازون" وجرى تركها دون كلمة مرور، بيانات شخصية مثل أرقام الهواتف وعنوان البريد الإلكتروني.

وقام الخبير الرقمي أنوراغ سن، إنه أرسل تنبيها إلى منصة "إنستغرام" حتى تجد حلا للقائمة الطويلة التي تضم أرقام المشاهير، لا سيما أنه المؤثرين قد يتعرضون لإزعاج كبير إذا أصبحت معلوماتهم في متناول الجميع.

وأوضح الخبير أن شركة رقمية تتخذ من الهند مقرا لها، هي التي تملك قائمة البيانات، وحينما انكشف الأمر، سارعت إلى حجبها، ولم تدل بأي تصريح.

وتشرف الشركة التي تحمل اسم "تشارتبوكس" على دفع المال للمؤثرين في المنصة الاجتماعية، مقابل الإعلانات التي يقومون بترويجها.

وفي أول رد فعل بعد اكتشاف "الثغرة"، قال موقع "فيسبوك" الذي يملك منصة "إنستغرام" المختصة في نشر الصور والفيديو، إنه يقوم بالنظر في المسألة.

ويعد الكشف ضربة جديدة لشركة "فيسبوك"، التي تعرضت لسلسلة هزات خلال الأشهر الأخيرة، يرتبط معظمها بأمن المعلومات.

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