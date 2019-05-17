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4 بدائل لتطبيق 'واتس آب' تحمي خصوصيتك

17
MAY
2019
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تعرّض تطبيق المراسلة الأكثر شيوعا في العالم، "واتس آب"، لاختراق أمني كبير أثار المخاوف بشأن الخصوصية، ما دفع العديد من المستخدمين إلى البحث عن بديل أفضل.

وعرض موقع "ذي صن" بعض التطبيقات الإلكترونية، التي توفر مساحة من الأمان والسرية يتوق لها مستخدمو شبكة الإنترنت حول العالم.

iMessage

يمكن استخدام هذا التطبيق على هواتف آيفون فقط، ويتيح إمكانية تشفير الرسائل بسهولة تامة، من خلال الانتقال إلى "الإعدادات" في الهاتف، والتأكد من حذف الرسائل النصية كل 30 يوما.

ويسمح "iMessage" للمستخدمين بإيقاف تشغيل ميزة "قراءة الرسالة" الواردة، حتى لا يتمكّن المرسلون من معرفة هل قرئت رسائلهم أم لا.

- Signal

لا يمكن لخوادم تطبيق "Signal" الوصول إلى أي اتصال، أو حتى تخزين بيانات الهاتف. كما يتيح التطبيق ميزة تشفير جميع المكالمات والرسائل.

ووجد الخبراء أن هذا التطبيق يتميز بالتشفير الكلي للمحادثات، ليكون أكثر أمانا من التطبيقات المنافسة.

- فايبر

يتميز التطبيق بخاصية التشفير الكلي السرية، التي يمكن تفعيلها لجميع الرسائل.

كما يتيح حذف أي نوع من الرسائل المرسلة، لإخفائها من الدردشة نهائيا، وكان أول تطبيق مراسلة عالمي يقدم هذه الميزة.

ويوجد في تطبيق "فايبر" أيضا خيار "الدردشة الخفية"، التي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام الرمز الشخصي.

- Dust

قالت الشركة (اسمها السابق Cyber Dust)، إن خصوصية المستخدمين مشفرة بصرامة، بحيث لا يمكن لأحد اختراقها. كما يضمن التطبيق عدم تخزين أي رسائل (بشكل دائم) على الهواتف أو الخوادم.

ويهدف "Dust" إلى توفير ميزة الاتصال الجيد والخصوصية، من خلال الجمع بين نوعين من أساليب التشفير: AES 128 وRSA 248.

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