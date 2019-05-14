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شركة صينية تخطط لإطلاق أول كمبيوتر قابل للطي

14
MAY
2019
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في الوقت الذي تتسابق فيه شركات تقنية في تطوير هواتف ذكية قابلة للطي، أعلنت شركة "لينوفو" عن مشروع كمبيوتر لوحي قابل للثني.

وعرضت الشركة في مؤتمرها، الذي انعقد بولاية فلوريدا الأميركية، أول نموذج لكمبيوتر لوحي قابل للطي، سيندرج ضمن عائلة "ثنك باد إكس 1"، ويتوقع إطلاقه رسميا العام القادم.

ووفق ما ذكر موقع "إنغادجت" التقني، لم تكشف الشركة الصينية عن تفاصيل تقنية خاصة بالجهاز، وذلك خوفا من وجود منافسين لها قد يفكرون بدورهم في الدخول لهذا الميدان.

ومن بين المواصفات التي كشفها الموقع، أن شاشة الكمبيوتر من نوع "أوليد" وبقياس 13.3 إنشات، وتعمل بأسلوب يشبه "غالاكسي فولد" من "سامسونغ" القابل للطي.

وبحسب "لينوفو" فإنها عملت على تطوير المفصل الذي يثني الشاشة، فضلا عن الاهتمام بشكل كبير في جوانب تتعلق بالحماية ومتانة الشاشة، وتخفيف وزن الجهاز بشكل كبير، وإضافة قلم للكتابة على الشاشة.

وبمقدور الجهاز اللوحي أن يتحول إلى كمبيوتر مكتبي، إذ أنه يدعم توصيل لوحة مفاتيح وماوس بتقنية "بلوتوث" اللاسلكية.

ويتوقع خبراء تقنيون أن تكون هناك خيارات توصيل أخرى مثل منفذ "يو إس بي"، كما أن عمر البطارية سيمتد ليوم كامل، وسيدمج مكبرات صوت ثنائية وكاميرات ويب.

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