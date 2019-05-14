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مكالمة على واتساب تهددك بكارثة.. والشركة تقدم حلا فوريا

14
MAY
2019
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حث تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري المستخدمين على تحديث التطبيق بشكل عاجل، وذلك بعد اكتشاف ثغرة أمنية "تجسسية"، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
 
وقال المصدر إن خبراء الأمن اكتشفوا ثغرة طورتها إحدى شركات التجسس الإسرائيلية، يستطيع المخترق من خلالها زرع برنامج تجسسي على جهاز المستخدم.
 
وأضاف أن الثغرة التجسسية يتم استغلالها عن طريق إجراء مكالمة واحدة فقط عبر واتساب، في نظامي آي أو إس وأندرويد.
 
وتابع "تهدد الثغرة خصوصية المستخدمين بشكل عام، على اعتبار أن واتساب يستطيع الوصول إلى كل المعلومات الخاصة مثل الصور والفيديوهات وتفاصيل الحياة اليومية".
 
ولتجنب هذه المخاطر، سارع "واتساب" إلى سد الثغرة وإصلاح الخلل التقني، الذي ظهر بداية الشهر الجاري، في التحديث الجديد من التطبيق.
 
ودعا "واتساب" المستخدمين بشكل عاجل إلى تحديث التطبيق إلى آخر إصدار، سواء كان الجهاز يعمل بنظام iOS أو Android.
 
وقالت الشركة الأميركية إن الثغرة اكتشفت في مستهل شهر مايو الجاري، مشيرة إلى أنها عالجت المشكلة وطرحت الحل، يوم أمس الاثنين.
 
يشار إلى أن واتساب يضم أكثر من مليار ونصف المليار مستخدم من مختلف دول العالم، وتشير الإحصائيات إلى أنه يجري تداول أكثر من 60 مليار رسالة يوميا على هذه المنصة.
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