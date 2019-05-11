“غوغل” تكشف عن “أندرويد” الجديد

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كشفت شركة “غوغل” خلال مؤتمر “I/O 2019” عن بعض الخصائص والميزات التي ستأتي في نظام “أندرويد” القادم.

ومن أبرز الميزات التي كشفت عنها الشركة في “Android Q”، ميزة “الوضع المظلم”، التي يمكن للمستخدم تفعيلها مباشرة من شريط المهام المخفي، أو ما يعرف بالـ “ستارة”، لتلون خلفية عرض الشاشة بألوان داكنة، ما سيقلل من مستوى سطوع الشاشة، والضرر الذي يخلفه النظر إليها في الليل أو أثناء التواجد في مكان ضعيف الإضاءة.

كما ستدعم النسخة العاشرة من “أندرويد” شبكات الجيل الخامس للإنترنت “5G”، وتزيد من سرعة تحميل واستقبال البيانات في الهواتف والأجهزة الذكية، بالإضافة إلى أنها ستأتي بميزات أمان أكثر من تلك الموجودة في “android pie”.

ومن الميزات المهمة التي سيأتي بها “Android Q” أيضا، تمكين المستخدم من تقسيم الشاشة، للعمل على أكثر من تطبيق في وقت واحد.