لمساعدة المستخدمين على استكشاف العلاقات الرومانسية.. فيسبوك تطلق ميزة «Secret Crush»

A + A -

أطلقت شركة فيسبوك، ميزة جديدة تدعى «Secret Crush»، والتي سوف تتيح لعدد معين من أصدقائك مستخدمي أداة المواعدة فيس بوك «Facebook Dating»، بالحصول على إشعار بأن صديقا لهم يستخدم الأداة، وبإمكانهم إضافتك كـ«Secret Crush».

تعد هذه الميزة جزءًا من أداة المواعدة «Facebook Dating»، والتي تم الكشف عنها العام الماضي، وتسمح للمستخدمين العثور من داخل فيسبوك على أشخاص محتملين داخل مجتمعاتهم يشتركون في نفس الصفات، والتي تُظهر للمستخدم الأشخاص الذين يحضرون الفعاليات نفسها، أو يشتركون في نفس المجموعات، أو الأصدقاء الآخرين لدى أصدقائك.

الميزة الجديدة متاحة الآن في كل من كولومبيا، وتايلاند، وكندا، والأرجنتين، والمكسيك وسوف تصل إلى 14 دولة إضافية: الفلبين، فيتنام، سنغافورة، ماليزيا، لاوس، البرازيل، بيرو، تشيلي، بوليفيا، إكوادور، باراجواي، أوروجواي، جيانا، وسورينام.

الميزة الجديدة تأتي كوسيلة تسمح للمستخدمين بالتحري والعثور على أصدقاء لهم، وبحسب ما جاء بإعلانها تقول فيس بوك: "يعتقد المستخدمون أن هناك فرصة لاستكشاف العلاقات الرومانسية المحتملة داخل دائرة أصدقائهم الموسعة".

وعند تفعيل الميزة الجديدة، يمكنك اختيار ما يصل إلى 9 من الأصدقاء على فيسبوك تريد أن يصلهم "اهتمامك بهم"، وإذا قام أي من هؤلاء الأشخاص الذين اخترتهم بالاشتراك في ميزة Facebook Dating، فسيحصلون على إشعار يخبرهم بأن هناك شخصًا ما مهتم بهم.

حينها إذا أرادوا يستطيعون إضافة من يهتم بهم، إلى قائمة الاهتمامات السرية "Secret Crush"، ومن ثم يمكن لكلا الشخصين التحدث إلى بعضهما البعض.

وقالت شركة فيسبوك، إنه إذا لم يكن هناك شخص على Dating، ولم ينشئ قائمة Secret Crush، أو لم يضيفك إليها، فلن يعرف أحد بأنك تستخدمها.