"واتس آب" يطرح ميزة قد تغضب الملايين!

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كشفت تسريبات جديدة أن النسخة القادمة من تطبيق "واتس آب" الشهير للمراسلة، ستأتي بميزات غير مسبوقة، لكن إحداها قد تكون مزعجة لملايين المستخدمين.

ومن المفترض أن تأتي نسخة "v2.19.106" من "واتس آب" المخصصة لأجهزة "أندرويد"، والتي يتم اختبارها حاليا، بميزة لحماية خصوصية الرسائل، والتي ستمنع المستخدمين من أخذ لقطة للشاشة التي تحوي على نافذة المراسلة بينهم وبين المستخدمين الآخرين، الأمر الذي قد لا يروق للملايين من مستخدمي هذا التطبيق.

كما قد تزود النسخة القادمة من التطبيق بواجهات معدلة، تسمح للمستخدم بالتحكم بشكل أفضل بنافذة المحادثة، وإضافة ملصقات ورسومات ووجوه تعبيرية جديدة للرسائل.

كما ستظهر ميزة حماية جديدة لبيانات "واتس آب"، ستسمح للمستخدم بالدخول إلى المراسلات الموجودة في التطبيق عبر استخدام ماسح بصمات الأصابع، الأمر الذي سيمنع المتطفلين من الدخول إلى المراسلات دون علم المستخدم، في حال وقع هاتفه بين أيديهم.