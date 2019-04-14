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كشفت صور لبراءة اختراع خاصة بشركة "إل جي" عن هاتف ذكي قابل للطي يأتي بشاشة شفافة، دون أن تؤكد إمكانية تحويل التصميم لمنتج حقيقي.

وتشهد صناعة الهواتف القابلة للطي تنافسا محموما بين العديد من الشركات التقنية أمثال "سامسونغ" و"هواوي"، إلا أن الكثير من التساؤلات لا تزال تبحث عن إجابة فيما يتعلق بها مثل سهولة استعمالها وحجمها الكبير، وهل يمكن تصنيع هاتف من هذا النوع دون أن يحتوي على منطقة "ثني".

ونشر موقع "فون أرينا" المتخصص بالأخبار التقنية صورا قال عنها إنها خاصة ببراءة اختراع تقدمت بها "إل جي" لهيئة براءات الاختراع الأميركية في العام 2015، دون أن يكشف عن إمكانية تحويل التصميم لمنتج يطرح في الأسواق.

وبحسب الصورة سيزود الهاتف بشاشة عرض شفافة، مع ميزة الطي من المنتصف بفضل وجود ما يشبه "المفصلات" الدقيقة التي تقسم الشاشة لجزأين.

وسيضم الهاتف جزءا واحدا غير شفاف سيحتوي على المكونات الداخلية مثل البطارية والكاميرات.